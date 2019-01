Mit der Elektrik startet der Umbau im Gemeindehaus

Das Gemeindehaus in Unterwachingen soll erweitert werden. Den offiziellen Startschuss für den barrierefreien Umbau und Anbau hat der örtliche Gemeinderat am Mittwochabend mit der Vergabe der Elektroarbeiten gegeben. In den kommenden Sitzungen wird das Gremium sukzessive weitere Gewerke für den Umbau vergeben.

„Wir müssen jetzt die ersten Schritte für dem Umbau machen, um nicht zu riskieren, unsere Fördermittel zu verlieren“, betonte Bürgermeister Hans Rieger beim Besichtigungstermin im Unterwachinger Gemeindehaus. Das erste Gewerk, das vergeben werden müsse, seien die Elektroarbeiten. Weil die Fachleute immer wieder kurzfristig gebraucht würden, um Strom an entsprechenden Stellen abzuklemmen und Leitungen zu verlegen, damit andere Arbeiten weitergehen können, sei eine Vergabe schwierig. Deshalb schlug Bürgermeister Hans Rieger vor, das Emerkinger Unternehmen Frankenhauser mit den Arbeiten zu betrauen. „Der ist vor Ort und kann auch ganz kurzfristig die notwendigen Maßnahmen gewährleisten“, so der Schultes. Einstimmig folgte der Rat dem Vorschlag.

Neue Fenster an der Westseite

Zudem beschloss das Gremium, dass zusätzlich zu den Fenstern für den Anbau auch neue für die Westseite des Gebäudes bestellt werden sollen. Die neuen Fenster sollen aus Kunststoff oder Holz-Alu sein, weil das wetterbeständiger sei. „Wir unterliegen bei den Fenstern keinen Vorgaben des Denkmalschutzes, trotzdem sollten sie sich an den alten orientieren“, sagte Rieger. Ratsmitglied Renate Lange wies zudem daraufhin, dass sie so beschaffen sein sollten, dass sie sich besser putzen lassen.

Nach einem Sturmschaden müssen auch einige Fensterläden am Gebäude ausgetauscht werden. „So können wir das nicht lassen, darunter parken Autos und Menschen laufen vorbei, wenn da etwas passiert, bekommen wir richtige Probleme“, so der Bürgermeister. Denkbar seien hier Läden aus Aluminium, die dennoch wie die alten aussehen.

Der alte Kachelofen im Gemeindesaal soll entfernt werden. Zum einen werde er nicht benötigt und zum andern könnte so die Tür zur Küche vergrößert werden. Die Küche wird komplett erneuert. Sie erhält eine Industrie-Spülmaschine, einen Kühlschrank sowie eine Getränkekühlung. Während die Küche einen neuen Boden bekommt, soll der im Gemeindesaal nach Möglichkeit erhalten werden.

Einen genauen zeitlichen Ablauf für den Umbau gibt es noch nicht. Bis zum Frühjahr 2020 werden die Arbeiten wohl aber dauern, kündigt Bürgermeister Rieger an. Klar sei, dass in dieser Zeit das Gemeindehaus nur eingeschränkt genutzt werden könne.