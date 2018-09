Landwirtschaftliches Fahrzeug schanzt in Garten – Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmittag in Unterwachingen ereignet. Dabei ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug über eine Gartenanlage geschanzt. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Vermutungen von Einsatzleiter Franz Mayer von der Munderkinger Feuerwehr, ist der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs aus Hausen am Bussen Richtung Unterwachingen gefahren. Kurz hinter dem Unterwachinger Ortsschild wollte er wohl von der Hausener Straße nach links abbiegen.

Der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. (Foto: eis)

Aus bisher unbekannter Ursache verlor er aber die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überfuhr mit dem tonnenschweren Gefährt eine kleine Mauer und kippte infolgedessen um. „Zum Glück sind keine Unbeteiligten verletzt worden und auch das nahe Wohnhaus wurde nicht getroffen“, so der Einsatzleiter.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Unterwachingen und Munderkingen, die die Unfallstelle absicherten und auslaufendes banden. Weil die Verkehrspolizei aus Laupheim verhindert war, mussten die Kollegen aus Heidenheim anrücken. Erst nach deren Spurensicherung konnte der ortsansässige Hersteller des Fahrzeugs gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr das Gefährt aufrichten und zur Schadensbegutachtung aufs Firmengelände schleppen.

