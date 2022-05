Kleine Entdecker in der MARMIX-Burg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war einmal am 11. Mai 2022 weit, weit weg im Königreich hinter den Agrar-Feldern, wo die Kühe und Landwirte glücklich und zufrieden zusammenleben, eine Erkundungsreise in die MARMIX Festung. Kleine und mutige Helden haben sich auf eine aufregende Reise gemacht, den sogenannten „Berufsorientierungstag“. Viele Aufgaben waren zu meistern.

Die MARMIX - Burg wurde eingehend überprüft und bewundert. Durch Fragen und Antworten wurde sogar der MARMIX-König ins Schwitzen gebracht. Anerkennenswert, dass die Windeln kein Hindernis fürs Berufsleben darstellen, denn es wurde gleich geschraubt und gebaut.

Doch plötzlich: eine für wahr liebliche Prinzessin wurde durch einen Fluch im JCB Telelader eingesperrt. Letztlich könnte nur das reine, wahre Lächeln und Leidenschaft zum Handwerk den gemeinen Fluch brechen. So ein Glück, dass unsere kleinen Neuankömmlinge den Fluch in Sekunden auflösen konnten. Nachdem sich die eisernen Tore öffneten, mussten dennoch zuerst der große grimmige und dann noch der kleine JCB von unseren Helden gezähmt werden. Der Kampf war so kurz wie noch nie in der Geschichte. Ein großer Erfolg. Anschließend sind unsere kleinen Sieger auf dem JCB mit der Prinzessin durchs Königreich der MARMIXer gefahren. Unsere tapferen Besucher haben sich durch all die Aufgaben erfolgreich mit den Herausforderungen geschlagen!

Und wenn die großen, grünen Drachen noch nicht ausgeflogen sind, dann rauchen und fauchen sie noch heute um die MARMIX-Burg herum.

Mehr Infos über Futtermisch- und Landtechnik finden Sie unter: www.marmix.eu.