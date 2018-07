Kammermusiker jazzen im Pfarrhaus bis Mitternacht

Der Kammermusikkreis ist am Samstag zu Gast in Unterwachingen gewesen. Aus ganz Deutschland kommen seit vielen Jahren Musiker ins Dorf, um im Pfarrhaus gemeinsam zu musizieren.

Traditionell wird zum Patroziniumsfest ein Konzert in der Pfarrkirche gegeben. Am Samstag standen die „Sonata da Camera in g-moll“ von Johann Rosenmüller, „Idyla für Streichorchester“ von Leos Janacek und die „Krönungsmesse in C-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm.

Nach dem klassischen Konzert trafen sich Orchester und Publikum im Unterwachinger Pfarrhaus. Wie in den Jahren zuvor jazzten die Musiker gemeinsam bis nach Mitternacht. (khb)