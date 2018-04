Weil bei Sturm immer wieder alte Bäume auf die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Unterwachingen und Emerkingen gestürzt sind, hat die Gemeinde in diesem Bereich vor einigen Jahren zahlreiche Bäume gefällt und mit neuen aufgeforstet. Damit aus diesen auch ein echter Wald wachsen kann, Bedarf die Kultur besonderer Pflege.

5,5 Hektar Wald besitzt die Gemeinde Unterwachingen. Zwar bringt der Holzverkauf der Gemeinde regelmäßig Gewinne in die Gemeindekasse. Damit der Wald aber auch gesund und ertragreich bleibt, muss immer wieder in die Pflege investiert werden. Gemeinsam mit Revierförster Daniel Kugler hat sich der Unterwachinger Gemeinderat deshalb am Dienstag im Wald umgeschaut, um zu erfahren, welche Aufgaben anstehen.

Vor allem schnell wachsende Fichten finden sich im Unterwachinger Wald. In der neuen Kultur hat die Gemeinde aber verschiedene Laubbäume wie Ahorn, Buche und Erle gesetzt. Gerade die jungen Triebe der Laubbäume sind beim Rehwild aber sehr beliebt, weshalb Bürgermeister Hans Rieger vom Förster wissen wollte, ob die Kultur zum Schutz eingezäunt werden muss. „Der Förster kann in dem dicht bewachsenen Bereich das Wild kaum schießen“, fügte er hinzu.

Kugler zeigte den Ratsmitgliedern einige kleine Verbissschäden an den jungen Bäumen. „Die sind sicher um ein Jahr in ihrer Entwicklung zurück geworfen, aber die Schäden sind nicht so massiv, dass kein Wald entstehen würde“, erklärte der Förster. Auch sogenannte Fegeschäden waren an den jungen Bäumen zu erkennen. Die Rehböcke schuppern sich im Frühjahr den Flaum von ihren Geweihen, erklärte Kugler. Vor allem Holunder sei beim Wild beliebt. Noch seien die Schäden nicht so schlimm, dass eine Schutzzaun nötig wäre. Der Revierleiter empfahl, einen Hochsitz aufzustellen, so bekäme der Jäger einen besseren Überblick über die Fläche. Zudem sollte der Bereich etwas ausgeschnitten werden, um die Kultur zu schützen.

Der Revierleiter lobte, dass in der Kultur jetzt auf andere Arten als Fichte gesetzt wurde. Dies sei wichtig, um die Bodenqualität zu sichern. „Durch die vielen Fichtennadeln wird der Boden sehr sauer.“ Entlang des Waldweges mit Blick auf Unterwachingen hat die Gemeinde Sitzbänke zum Verweilen aufgestellt. Der Förster wies darauf hin, dass der Eigentümer auch die Verkehrssicherungspflicht für die Bänke trägt. Einmal im Jahr müsse er sich die Bäume um die Bänke anschauen, zusätzlich nach jedem Sturm. „Sie haben drei Bänke, ich will nur dafür sensibilisieren, dass jede auch Aufwand bedeutet.“ Der Unterwachinger Wald verjünge sich in seinem Verlauf, berichtete Daniel Kugler. Das sei deutlich zu erkennen. Der etwa 20-jährige Fichtenwald ist noch sehr dicht bewachsen, während die älteren Bäume nicht mehr so dicht stehen. „Die dichte Bepflanzung ist gewünscht, so können sich die Bäume erstmal rausputzen, bis sie etwa zehn Meter hoch sind“, erklärt der Fachmann. Zur Vermarktung sei vor allem astfreies Holz gewünscht, dafür dürfen die Bäume nur wenig Sonne bekommen. Später würden in den Wäldern so genannte Z-Bäume gekennzeichnet. Dies seien die kräftigsten und erhaltenswertesten, um ihnen den nötigen Platz zum idealen Wachsen zu verschaffen, würden ringsum immer wieder Bäume entfernt. „Zum Thema Maibaum kann ich deshalb sagen, es ist im Prinzip egal, welchen Sie holen, nur nicht die gelb gekennzeichneten“, betonte Kugler.

Zum Abschluss des Rundgangs durch den Wald hatte der Revierförster noch einen besonderen Höhepunkt für die Ratsmitglieder. Am Ende des Waldes befindet sich ein riesiger Dachsbau mit mehreren Eingängen. „Der ist bewohnt“, ist sich Kugler sicher, der auch vermutet, dass sich hier zudem auch ein Fuchs eingenistet hat.