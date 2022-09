Hye-Rin Rhee spielt zum Patrozinium in Unterwachingen

Anlässlich des Patroziniums veranstaltet der Kammermusikkreis am Samstag, 24. September, um 20 Uhr sein 49. Konzert in der Unterwachinger Pfarrkirche. Auf dem Programm stehen die Coriolan Ouvertüre und die Romanze in F-Dur für Bratsche und Orchester von Beethoven sowie die 3. Sinfonie in D-Dur von Schubert, heißt es in einer Mitteilung des Kammermusikkreises. Solo Bratsche spielt die junge, mehrfach preisgekrönte Hye-Rin Rhee. Die Leitung hat Dirigent Emanuel Dantscher, derzeit Chefdirigent der Kammerphilharmonie Lübeck, übernommen.