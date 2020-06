Diesen Wettbewerb ruft die Firma Marmix zum Jubiläum aus

Zum Jubiläum muss es etwas Besonderes sein. Das dachte sich auch die Unterwachinger Firma Marmix, die nun seit 20 Jahren besteht. Doch wie so oft in diesem Zeiten machte die Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Da also keine große Feier zum Firmenjubiläum möglich ist, hat sich das Team einen Künstlerwettbewerb ausgedacht.

Immense Entwicklungsarbeit, mehrere Prototypen, viele schlaflose Nächte und rauchende Köpfe waren der Ausgangspunkt: Im Jahr 2000 war es dann soweit und Marmix hat seinen ersten selbstfahrenden Futtermischwagen ,Made in Germany’ ausgeliefert. Der Name: Super Champ SL. Mittlerweile ist der SL in der vierten Fahrzeug-Generation, statt Speck anzusetzen wurde er immer besser und leistungsfähiger. „Darauf sind wir stolz“, betont der Geschäftsführer Franz Aßfalg.

Doch mit Blick auf die Pandemie und das aktuelle Jubiläum stand schnell die Frage im Raum, ob eine Feier überhaupt möglich ist. „Wir finden ja, unbedingt. Wir hatten bisher Glück und konnten trotz Corona unbehindert weiterarbeiten, der Kelch ,Infektion’ oder ,krankheitsbedingte Schließung’ ging bisher an uns vorüber, unsere Auftragsbücher sind voll. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Aßfalg.

Mit dem 20. Super Champ-Geburtstag entstand der Wunsch, etwas zurückgeben zu wollen und junge Kreative mit in unser Boot zu holen, erklärt der Geschäftsführer. Aus einer losen Idee wurde dann „MARMIXgraffix“. Die Idee ist ein Wettbewerb mit attraktiven Preisgeldern und geht so: Gesucht werden Graffiti-Künstler, Sprayer, freischaffende Grafiker, Maler, Klebefolienkünstler und alle anderen, die sich gerne kreativ in Bildern ausdrücken. „Die dazu passende ,Leinwand’ haben wir“, erklärt Franz Aßfalg.

„Für unseren Super Champ SL suchen wir witzige, abgedrehte, nachdenkliche, in jedem Fall einzigartige Gestaltungsentwürfe, die wir dann zunächst auf Facebook und Instagram vorstellen und zur Abstimmung freigeben“, so der Geschäftsführer. Die zwanzig besten Entwürfe bekommen auf eine Prämie von 202 Euro, der dritte Platz ist mit 505 Euro dotiert, der zweite mit 1010, der erste mit 2020 Euro.