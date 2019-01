In Hausen am Bussen sollen neue Bauplätze erschlossen werden, nur so könne eine gesunde Entwicklung der Gemeinde sichergestellt werden, sagt Bürgermeister Hans Rieger im Jahresinterview mit SZ-Redakteurin Eileen Kircheis. Auch die Gemeinde Unterwachingen investiert in ein funktionierendes Dorfgefüge und gestaltet das Gemeindehaus barrierefrei um.

Was waren die wichtigsten Ereignisse 2018? Was war für Sie das Beste am zurückliegenden Jahr?

Gründe zum Feiern gibt es immer – verweisen möchte ich hierbei auf zwei Jubiläen: Auf 30 Jahre Sport und Freizeit Unterwachingen, das wir gebührend feiern konnten, ebenso auf 30 Jahre Sportgruppe Hausen am Bussen. Beide Vereine sind tragende Säulen unseren funktionierenden Dorfgemeinschaften. Außerdem hat unser Landtagsabgeordneter und Generalsekretär Manuel Hagel (CDU) dreimal im vergangenen Jahr unsere Gemeinden besucht und dabei immer sehr positive Eindrücke aus unserer Region mit nach Stuttgart genommen.

Welche wichtigen Projekte sind im zurückliegenden Jahr in Ihren beiden Gemeinden auf den Weg gebracht oder umgesetzt worden?

Es gibt verschiedene Projekte, die abgeschlossen sind oder auf den Weg gebracht wurden, aber alle zu nennen, würde einfach zu weit führen. In Hausen am Bussen ist besonders die Sanierung und Umgestaltung des Rathausgebäudes mit Gemeinschaftsraum zu erwähnen, dessen Einweihung im Herbst gebührend gefeiert werden konnte. Dadurch konnte die Barrierefreiheit hergestellt werden. Dies konnte allerdings nur durch Zuschüsse von fast 100 000 Euro finanziert und umgesetzt werden. In Unterwachingen wurden Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen am Tobelbach erfolgreich umgesetzt, insbesondere im Interesse des wichtigen Hochwasserschutzes.

Welche Aufgaben oder Projekte stehen für das kommende Jahr 2019 an?

Es ist immer eine Herausforderung, mit den gegebenen Mitteln Gutes zu erhalten und dennoch neue Projekte anzugehen, um auch kleine Gemeinden stetig weiterzuentwickeln. Im kommenden Jahr wollen wir in Unterwachingen die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses sowie die Vorplatzgestaltung angehen und auch hier Barrierefreiheit schaffen. Ferner soll der erste Bauabschnitt der Regenwasserableitung im Bereich „Am Pfarrgarten“ fertiggestellt und beim Jugendraum im Rathausgebäude der zweite Fluchtweg hergestellt werden. In Hausen am Bussen ist die Erschließung des Baugebietes „Halde IV“ vorgesehen, damit auch junge Familien wieder die Möglichkeit haben, sich in einer kleinen Gemeinde niederzulassen. Wenn wir jetzt nicht in diese zwölf neuen Bauplätze investieren, laufen wir Gefahr, dass unsere Einwohnerzahlen weiter zurückgehen. Außerdem ist die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hausen am Bussen geplant, damit es den heutigen Anforderungen gerecht wird. Schließlich wird der Breitbandausbau weiter vorangetrieben, was in Zeiten der Digitalisierung für die einzelnen Haushalte, aber insbesondere auch für die ortsansässigen Betriebe, von großer Bedeutung ist. In Hausen am Bussen wurde hierzu die Backboneleitung erfolgreich abgeschlossen. In diesem Jahr soll dann der Glasfasereinzug erfolgen.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2019?

Für die Gemeinden wünsche ich mir weiterhin engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich auf ihre ganz persönliche Weise einbringen. In der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich – und doch lohnt sich dieser Einsatz: das macht unsere Dörfer lebenswert und auch die kleinsten Gemeinden attraktiv. So wünsche ich mir, dass sich bei der Gemeinderatswahlen am 26. Mai 2019 wieder engagierte Bürgerinnen und Bürger für diesen ehrenamtlichen Dienst zur Verfügung stellen. Persönlich wünsche ich mir und allen Bürgerinnen und Bürgern Gesundheit, weil dies das Wichtigste überhaupt ist, Zufriedenheit, weil sie uns glücklich werden lässt und Gelassenheit im Lebens- wie Berufsalltag.

Meine Vorsätze fürs neue Jahr sind...

... es gelassen, humorvoll und zuversichtlich anzugehen.

