Das Unterwachinger Feldkreuz muss saniert werden

Das Feldkreuz in Unterwachingen an der Kreisstraße Richtung Hausen am Bussen muss erneuert werden, darüber sind sich die Mitglieder des örtlichen Gemeinderates beim Ortstermin am Dienstagabend einig gewesen. Der Balken des Kreuzes ist inzwischen morsch und damit nicht mehr standsicher.

„Wir haben hier Westwinde, wenn das Feldkreuz irgendwann umkippt, dann wahrscheinlich direkt auf die Straße“, betonte Bürgermeister Hans Rieger bei der Besichtigung. Das könne nicht so bleiben, war sich das Gremium einig. Vor mehr als 30 Jahren sei das Kreuz zuletzt saniert worden, schätzten die Ratsmitglieder.

Das Feldkreuz neigt sich bereits zur Seite und dem Standbalken ist sein schlechter Zustand deutlich anzusehen.

Bürgermeister Rieger schlug vor, den Kunstrestaurator Gebhard Kopp aus Emerkingen zu beauftragen, sich das Kreuz anzuschauen. Dieser solle dann Vorschläge machen, wie das Kreuz und auch die Jesus-Figur restauriert werden können.

„Das Kreuz selber muss wohl gegen ein neues Eichen-Kreuz ausgetauscht werden“, schätzt Rieger. Es sei zu überlegen, ob das Kreuz wieder mit den aufwendigen Ausfräsungen hergerichtet werden müsse, oder ob eine einfachere Version auch genüge. Möglichst bis zum Herbst soll das Feldkreuz saniert sein.

Auch wenn das Kreuz bisher von einer Privatperson gepflegt worden sei, gehöre es der Gemeinde, erklärte Rieger. Deshalb sei diese auch für die Pflege und den Erhalt zuständig. Wenn das Kreuz für die Sanierung entfernt ist, sollen auch die Birken, die es einrahmen, zurückgeschnitten werden.