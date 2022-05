Zahlreiche Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung konnte Holger Steinle trotz Corona auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Alle Ämter konnten in den Abteilungen wieder besetzt werden. Kreative Lösungen in den Abteilungen sorgten trotz Pandemie für sportliche Momente. Bei der Aerobic Abteilung gab es Bauch-Beine-Po Training auch online. Die Frauenturner feiern dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Die Tischtennisabteilung ist wieder aufgestiegen.

Beim SVU sind momentan 235 Kinder und Jugendliche in 15 Gruppen sportlich aktiv und werden dabei von rund 31 Übungsleitern betreut, berichtet Gesamtjugendleiter Torsten Maier.

Des Weiteren konnten in den letzten drei Jahren 136 Mitglieder für die jahrelange Vereinstreue und für langjähriges Engagement im Ehrenamt geehrt werden. Leider konnten nicht alle Geehrten anwesend sein. Holger Steinle dankte an dieser Stelle nochmals für die wertvolle Arbeit.

Ehrungen durch den Sportkreis für langjähriges Engagement im Ehrenamt: Rolf Bailer (Ehrennadel in Bronze), Torsten Maier und Christian Preg (beide Ehrennadel in Silber), Thomas Schosser (Ehrennadel in Gold).

Die beiden Bürgermeister Uwe Handgrätinger und Kevin Wiest überreichen spontan 900 Euro Jubiläumspende für das 90-jährige Bestehen des Vereins.