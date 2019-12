Weihnachtsstimmung beim „Winterzauber“

Der SV Unterstadion hat am Freitag zur zweiten Auflage des „Winterzaubers“ beim Sportheim in Unterstadion eingeladen. Zahlreiche Besucher haben dort gemütliche Stunden bei Punsch, Glühwein und tollen Leckereien verbracht.

Ab 16 Uhr war der kleine Weihnachtsmarkt geöffnet. In dieser schönen weihnachtlichen Atmosphäre konnten die Besucher das Angebot an Dekorationsartikeln und Holzschnitzereien & -skulpturen erkunden. Bei Bedarf gab es auch die Möglichkeit zum Erwerb eines Christbaumes für das heimische Wohnzimmer. Neben Ständen des SV Unterstadion, bei denen der Erlös an die Bambini des SVU geht, gab es auch Stände externer Verkäufer. Ein Teil des Erlöses kommt dort der „Steyler Mission“ zugute.

Unter der Begleitung von Knecht Ruprecht verteilte der Nikolaus kleine Geschenke an die kleinen Gäste und bereitete ihnen dabei eine große Freude. Der Grundschulchor trat unter der Leitung von Tanja Schweikert auf und begeisterte die Besucher mit ein paar schönen Weihnachtsliedern. Ab 20 Uhr öffnete die Bar in der Heimkabine, in der man noch gemütlich verweilen konnte.