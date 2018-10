Vereinsmeisterschaften des SV Unterstadion sind abgeschlossen

Bei der Tennisabteilung des SV Unterstadion sind in den vergangenen Tagen die noch ausstehenden Endspiele der Vereinsmeisterschaften ausgespielt worden. Im Juniorinnen-Einzel standen sich Lisa Kehrle und Hanna Schneider gegenüber. Lisa Kehrle ging nach hart umkämpften Punkten als Siegerin vom Platz. Das Finale im Junioren-Doppel bestritten Stefan Kehrle/Marius Müller gegen Samuel Preg/Marcel Fieder; in zwei Sätzen gewannen Stefan Kehrle und Marius Müller mit 6:2 und 6:2. Im Junioren-Einzel standen sich Stefan Kehrle und Marius Müller gegenüber. Den Zuschauern boten sich sensationelle Ballwechsel, Kehrle gewann das Endspiel in zwei Sätzen. Der Titel im Herren-Einzel wurde zwischen Michael Mukrowski und Abteilungsleiter Joachim Mukrowski ausgespielt. Nach spektakulären Ballwechseln und zweistündiger Spielzeit ging Abteilungsleiter Joachim Mukrowski als Sieger (6:2, 6.4) vom Platz. In der Kategorie Mädchen/Knaben standen sich erstmals Lisa Kehrle und Moritz Ege gegenüber; in dieser Begegnung setzte sich Lisa Kehrle klar in zwei Sätzen durch. Im Anschluss an das Bändelesturnier (die SZ berichtete) fand auch die Siegerehrung der Vereinsmeister und die Preisübergabe statt.