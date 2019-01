Unterstadions früherer Jugenddirigent gestorben

Mit dem Tod von Kurt Hipper verliert die Blasmusikszene eine prägende Figur der letzten Jahrzehnte – und der Musikverein (MV) Aßmannshardt seinen beliebten Ehrendirigenten. Kurt Hipper, der in Unterstadion gewohnt hat, wurde 82 Jahre alt und verstarb an Heiligabend. Als Dirigent war er viele Jahre bei der Jugendkapelle Lyra Unterstadion, dem MV Aßmannshardt und dem MV Attenweiler tätig.

Kurt Hipper begann seine musikalische Laufbahn 1947 beim Musikverein Lyra Unterstadion mit elf Jahren, wo er bis 1983 aktiver Musiker war. Von 1956 bis 1983 bildete er dort junge Musiker aus und gründete 1958 die Jugendkapelle Unterstadion, die er 25 Jahre leitete.

Ehrendirigent

Bei dem 1982 neu gegründeten MV Aßmannshardt hat Kurt Hipper die Kapelle übernommen und die meisten seiner jungen Musiker selbst ausgebildet. Hipper löste damals in Aßmannshardt eine große musikalische Euphorie und Begeisterung aus und gilt als der Gründervater des Musikvereins. Mit seinen hohen musikalischen Fähigkeiten und seiner großen Energie führte er die Musiker aus Aßmannshardt in nur vier Jahren in die Höchststufe. 2002 legte Hipper den Dirigentenstab nieder und wurde zum Ehrendirigenten ernannt. Während seiner Zeit als Dirigent in Aßmannshardt nahm seine Kapelle an 23 Wertungsspielen teil und spielte 42 Konzerte.

Im Januar 2003 übernahm Hipper das Dirigentenamt beim MV Attenweiler und führte es fünf Jahre lang bis Ende 2007 mit Leidenschaft aus.

Kurt Hipper wurde im Laufe seines Musikerlebens mit sämtlichen Verbandsehrungen ausgezeichnet. 2002 erhielt er die Goldene Verdienstmedaille des internationalen Musikverbandes CISM und 2007 die Erich-Ganzenmüller-Medaille in Gold für seine Verdienste in der Arbeit und Ausbildung mit jungen Leuten.

Mit berührender Musik und ehrenden Nachrufen verabschiedeten sich die drei Musikvereine von ihrem beliebten ehemaligen Dirigenten und Musiker bei der Trauerfeier und dem Begräbnis.