Unterstadions Bushaltestellen werden barrierefrei

Um die Abstandsregeln der Corona-Verordnung einhalten zu können, hat sich der Unterstadioner Gemeinderat am Montagabend im kleinen Saal des Gemeindehauses mit Bürgermeister Uwe Handgrätinger zur Gemeinderatssitzung getroffen. „Corona beschäftigt uns nach wie vor. Momentan wegen der Lockerungen“, sagte der Bürgermeister. Weil es angesichts der aktuellen Verordnungen schwierig sei, den Überblick zu bewahren, was erlaubt oder noch verboten sei, würden zurzeit vermehrt Anfragen ans Rathaus gestellt.

Auch Fragen, wann Jazztanz oder Yoga wieder möglich sei und wann der Musikverein wieder proben dürfe, würden Unterstadion im Moment beschäftigen, so Handgrätinger. Der Bürgermeister betonte, dass das Rathaus für den Publikumsverkehr wieder geöffnet sei, dass die Abstände durch den „früheren Postschalter“ gesichert seien und dass es im Unterstadioner Rathaus keine Maskenpflicht gebe. „Wir sind froh, dass wir keinerlei neue Infektionen haben“, so Handgrätinger.

Gesetz zwingt zum Umbau auf barrierefrei

Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die beiden Bushaltestellen in der Unterstadioner Hauptstraße in den kommenden Jahren barrierefrei auszubauen. Hintergrund ist ein Gesetz in Baden-Württemberg, das diesen Ausbau bis zum Jahresbeginn 2022 vorschreibt. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit Zuschüssen in Höhe von 50 Prozent. Nun hat das Landratsamt den Ausbau der Unterstadioner Haltestellen aufgrund des Gesetzes gefordert. Eine erste Planung des Ingenieurbüros Schranz aus Bad Saulgau hat ergeben, dass der Ausbau an beiden Haltestellen grundsätzlich möglich ist.

In dieser Vorplanung haben sich Kosten von 22 000 Euro für den nördlichen Bushalt in der Hauptstraße ergeben. Zum Ausbau der südlichen Haltestelle müsste „ein kleiner Grunderwerb getätigt“ werden, so dass hier Kosten von rund 350 00 Euro entstehen. Da die 50-prozentige Förderung des Landes erst ab Kosten von 100 000 Euro gewährt wird, schlägt Bürgermeister Handgrätinger vor, den barrierefreien Ausbau der Haltestellen gemeinsam mit anderen VG-Gemeinden zu planen.

Gutachter-Ausschuss

Wenn es in Zukunft um die Wertermittlung von Grundstücken im Alb-Donau-Kreis geht, soll die Stadt Ehingen die Aufgabe des sogenannten Gutachter-Ausschusses für die Kreisgemeinden übernehmen. Das wurde bereits 2019 so beschlossen.

Dazu ist eine Vereinbarung zwischen den Gemeinden und der Stadt Ehingen nötig, außerdem muss eine sogenannte Erstreckungssatzung für die künftige Arbeit des Ausschusses erlassen werden. Weil bislang in der Munderkinger Verwaltungsgemeinschaft ein Gutachteraussschuss bestand, müssen die dortige Verbandssatzung entsprechend geändert, die „Gutachter-Satzung“ aufgehoben und die bislang bestellten Gutachter zum 1. Februar 2021, dem Starttermin des neuen Gutachter-Ausschusses der Stadt Ehingen, abberufen werden. Mit allen notwendigen Maßnahmen waren die Unterstadioner Gemeinderäte einverstanden.

Weil die Gemeinde für die Sicherheit von Bäumen auf öffentlichen Flächen verantwortlich ist, sind im vergangenen Jahr die Birken beim Friedhof überprüft worden. Jetzt sollen auch die Bäume auf Spielplätzen und am Sportplatz kontrolliert werden. Wie bei den Friedhof-Bäumen wird der Baumsachverständige Anton Gabler aus Stafflangen die Aufgabe übernehmen. Die erste Kontrolle der rund 60 Bäume wird 718 Euro kosten. Für die weiteren jährlichen Baumprüfungen werden 6,50 Euro pro Baum anfallen.

PC-Ausstattung soll erneuert werden

Die PC-Ausstattung des Unterstadioner Rathauses ist fast zehn Jahre alt und technisch nicht mehr aktuell. Deshalb hat Bürgermeister Handgrätinger zwei neue PC-Anlagen, ein Laptop, einen Scanner und die nötigen Software-Lizenzen beim Munderkinger Systemhaus CSW zum Preis von 2722 Euro gekauft. Der Gemeinderat war im Nachhinein einverstanden.

Einverstanden waren die Ratsmitglieder bei der Sitzung auch mit der Lageänderung von zwei Silos und dem Neubau eines dritten Silos bei einem Aussiedlerhof sowie dem Bau eines neuen Wohnhauses im Bergäcker.

In der Sitzung am Montagabend legte der Gemeinderat außerdem fest, dass auch im kommenden Jahr in Unterstadion im April und im Oktober, also zwei Mal, Sperrmüll abgeholt wird, dass im November eine Gartenabraum-Abfuhr angeboten wird und dass eine Holzabfuhr stattfindet. „Der bisherige Sammlungs-Rhythmus hat sich bewährt“, betonte der Bürgermeister. Die Holzabfuhr soll im kommenden Jahr rund eine Woche vor der letzten Sperrmüllabfuhr stattfinden. „Damit Möbelstücke, die bei der Holzabfuhr nicht mitgenommen werden, bis zum Sperrmüll nicht mehr eingelagert werden müssen“, erklärte Uwe Handgrätinger.