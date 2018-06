Unterstadioner Bauplätze kommen gut an

Die Arbeiten für das neue Baugebiet in Unterstadion kommen gut voran. Jetzt hat sich der Gemeinderat vor Ort ein Bild gemacht. Noch in diesem Jahr können die ersten Bauherren mit den Arbeiten für ihre Eigenheime beginnen.

15 neue Bauplätze entstehen im ersten Bauabschnitt des Gebiets Stützenäcker III. Im zweiten sollen nochmal zwölf dazu kommen. „Acht Bauplätze haben wir im ersten Abschnitt bereits verkauft“, berichtete Bürgermeister Uwe Handgrätinger den Mitgliedern des Gemeinderates bei dem Ortstermin. Wenn der Großteil der Plätze verkauft sind, soll mit der Erschließung des zweiten Abschnitts begonnen werden.

Ende Juli fertig

Mitte April war mit der Erschließung begonnen worden. „Die Kanalisation ist bereits verlegt und auch zum großen Teil die Wasserleitungen. Als nächstes kommen die Telefon- und Internetleitungen in den öffentlichen Bereich hinein“, so der Bürgermeister. Bis Ende Juli werden die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass nach den Handwerkerferien die ersten Bauherren starten könnten.

Rund 430 000 Euro investiert die Gemeinde in die Erschließung. „Das ist für unsere Gemeinde ein echter Kraftakt“, so Uwe Handgrätinger. Aber die gute Nachfrage verdeutliche, dass die Erschließung notwendig war.

Zaun für Retensionsbecken

Um bei Starkregen das Oberflächenwasser auffangen zu können, ist unterhalb des neuen Bauabschnitts ein rund 800 Kubikmeter großes Retensionsbecken angelegt worden. „Das Wasser sammelt sich dort und wird kontrolliert in den Stehenbach geleitet“, erklärte der Bürgermeister. Damit von den angrenzenden Feldern keine Verschmutzungen in das Becken gespült werden können, schlugen die Ratsmitglieder vor, einen Zaun um das Becken zu bauen.

Im Zuge der aktuell stattfindenden Erschließungsarbeiten sollen auch die Kabelverlegearbeiten für die Straßenbeleuchtung im Baugebiet erfolgen. Diese Aufgabe hat der Gemeinderat an die Firma Hafner aus Oberstadion zum Preis von 2939 Euro vergeben. Die Laternen werden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt.

Bürgermeister Uwe Handgrätinger hat während der Ratssitzung auch über die anderen aktuellen Bauprojekte in der Gemeinde informiert. So sollen die Rohbauarbeiten für den Umbau des Gemeindezentrums nach den Sommerferien beginnen. Noch vor der Sommerpause soll das Fenstergewerk vergeben werden. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt, so der Bürgemeister.

Gas für Bettighofen erst 2019

In Unterstadion werden derzeit Erdgasleitungen und entsprechende Hausanschlüsse gelegt. Bis auf einige Restarbeiten sei die östliche Ortslage bereits versorgt. Bis zum Ende des Jahres soll auch die westliche Ortslage mit Erdgas erschlossen werden. Die Erschließung des Ortsteils Bettighofen soll in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Parallel zu den Erdgasleitung verlegt die Gemeinde Leerrohre für den Glasfaser-Internetausbau.

Für den Glasfaser-Einzug in die Leerrohre haben die Gemeinden Munderkingen, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Oberstadion, Unterwachingen und Unterstadion Zuschüsse erhalten. Das Ingenieurbüro Schranz wird die Ausschreibung und die Bauleitung für die Maßnahme übernehmen. Der Glasfasereinzug wird federführend von Unterstadion umgesetzt.