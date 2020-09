Unsöld ist Vereinsmeister der Herren – Lisa Kehrle mehrmals erfolgreich

Die Vereinsmeister 2020 der Tennisabteilung des SV Unterstadion stehen fest. Mit den Endspielen in verschiedenen Wettbewerben gingen die Titelkämpfe zu Ende. Im Herren-Einzel traten insgesamt 19 Teilnehmer an, im Herren-Doppel waren es 13 Teams. Neun Teilnehmer verzeichnete das Junioren-Einzel, ebenso viele waren es bei den Knaben/Mädchen. Nicht ganz so viele seien es bei den Damen gewesen, heißt es von Seiten des SVU.

Knaben/Mädchen: Finn Spähn und Anni Fiesel standen sich erstmals in einem Endspiel gegenüber. Mit 6:4 und 6:3 ging Finn Spähn als Sieger vom Platz und sicherte sich den Titel.

Juniorinnen, Einzel: Anni Fiesel und Lisa Kehrle bestritten das Finale. Beide waren bei den Meisterschaften in drei beziehungsweise vier Endspielen vertreten und standen somit am Samstag mehrmals auf dem Platz. Das Juniorinnen-Einzel gewann Lisa Kehrle mit 6:2 und 6:0 und sicherte sich den Titel der Vereinsmeisterin in diesem Wettbewerb.

Junioren, Einzel: Im Endspiel trafen Samuel Preg und Christian Buck aufeinander. Preg ging als klarer Sieger vom Platz.

Junioren, Doppel: In letzten Spiel des Wettbewerbs standen sich Samuel Preg/Marius Müller sowie Christian Buck/Moritz Ege gegenüber. Nach spannenden Ballwechseln siegte das Team Müller/Preg mit 6:2, 6:4.

Herren, Einzel: Im Herren-Einzel spielten im Finale Andreas Gerner und Thomas Unsöld den neuen Vereinsmeister aus. Gerner gewann den ersten Satz klar 6:1, Unsöld entschied den zweiten Durchgang mit 6:4 für sich und gewann im Anschluss auch den Match-Tiebreak knapp mit 11:9.

Damen, Einzel: Lisa Kehrle und Brigitte Fiesel trafen im Endspiel aufeinander. Nach zwei Sätzen (6:0, 6:2) ging Lisa Kehrle als Siegerin vom Platz und sicherte sich den zweiten Titel dieser Vereinsmeisterschaften.

Damen, Doppel: Lisa Kehrle/Anni Fiesel und Sabine Braig/Nina Häusler standen sich im Endspiel gegenüber. Den ersten Satz gewannen Braig/Häusler im Match-Tiebreak 7:6 und den zweiten Satz klar 6:0. Braig/Häusler gingen somit als Doppel-Vereinsmeisterinnen vom Platz.

Juniorinnen, Doppel: Bereits wenige Tage zuvor war der Titel im Juniorinnen-Doppel ausgespielt worden. Lisa Kehrle/Anni Fiesel und Tamara Müller/Lisa Schmucker-Kortekaas standen sich gegenüber. Mit einem klaren 6:0, 6:0 gingen Kehrle / Fiesel als Siegerinnen vom Platz.

Herren, Doppel: Reinhold Britsch/Thomas Unsöld sowie Joachim Mukrowski/Franz Ege hatten sich im Vorfeld gegen zehn weitere Teams durchgesetzt. Im Finale gingen Britsch/Unsöld klar als Sieger vom Platz; für Franz Ege war es dennoch sein bisher größter Erfolg im Tennis.

Im Anschluss an das Turnier folgten die Siegerehrung und die Preisübergabe durch Thomas Unsöld und Andreas Reich.