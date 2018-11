TSV Riedlingen II sagt Nachholspiel in Unterstadion ab

Das für den vergangenen Samstag angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B2 zwischen dem SV Unterstadion und dem TSV Riedlingen II ist ausgefallen. Die Gäste hatten wegen Spielermangels abgesagt, sodass die Partie wohl mit 3:0 für den SV Unterstadion gewertet wird. Damit ist der Spielbetrieb in der Kreisliga B2 im Jahr 2018 zu Ende, alle Mannschaften sind in der Winterpause. Weiter geht es am letzten März-Wochenende 2019. Am Samstag/Sonntag, 30./31. März, sind die folgenden Nachholspiele vorgesehen: SV Eintracht Seekirch – TSV Riedlingen II, FV Neufra II – SV Unterstadion, SV Unlingen – FC Marchtal, SV Uttenweiler II – SSV Emerkingen. Der erste reguläre Spieltag der Kreisliga B2 nach der Winterpause steht dann am 7. April auf dem Programm.