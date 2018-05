Tennisspieler des SV Unterstadion bestreiten Trainingslager in Chemnitz

Die Tennisspieler der Tennisabteilung des SV Unterstadion haben sich in einem viertägigen Trainingslager im Sportpark in Chemnitz fit gemacht für die bevorstehende Saison. Wie in den vergangenen Jahren verbinden die Unterstadioner Tennisspieler das Trainingslager mit dem Besuch ihres früheren Mannschaftskollegen Gerhard Rieger, der in Chemnitz heimisch geworden ist. Auch der kulturelle Teil kam nicht zu kurz. Neben viel Tennis- und Ausdauertraining fanden die Spieler dennoch Zeit, um die Großschanze der Vogtland-Arena in Klingenthal zu besichtigen.