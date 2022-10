SV Unterstadion – Tennis-Jugendturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jugendwart A.Reich und Abteilungsleiter J.Mukrowski haben wie in den vergangen Jahren das Jugendturnier organisiert. Bei etwas „kühleren“ Temperaturen hatten sich 15 Kids und Jugendliche am Freitagmittag am Tennisheim eingefunden, um das Turnier auszuspielen. Bei jedem Spiel gab es eine andere „Verkleidung“ für die Spieler/Spielerinnen. Alle hatten riesig viel Spaß dabei und zum Ende des Turniers gab es nur Sieger bzw. Siegerinnen. Abschließend gab es Rote Würste und das traditionelle Stockbrot vom Grill. Mit dem Jugendturnier beendet die Tennisabteilung die Trainingssaison 2022.