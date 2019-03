Solide Jugendarbeit in Unterstadion

Zu Beginn der diesjährigen Hauptversammlung begrüßte Vorstand Peter Schänzle alle anwesenden Musiker, Mitglieder und Ehrengäste und gab in seinem Bericht als Vorsitzender bekannt, dass der Musikverein aktuell 142 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren und der Förderverein 276 Mitglieder zählt. Anschließend berichtete Schänzle über das vergangene Jahr und dessen Höhepunkte, zu welchen das Dreikönigskonzert, welches den Auftakt des Jubiläumsjahres des Musikvereins bildete, gehörte.

Im letzten Jahr feierte der Musikverein sein 85-jähriges Bestehen und die Jugendkapelle ihr 60- jähriges Bestehen. Daniela Hipper, Schriftführerin des Musikvereins, berichtete über 37 musikalische Veranstaltungen, fünf Ausschusssitzungen und zwei Jugendausschusssitzungen. Veranstaltungen wie die musikalische Umrahmung der Kreisverbandsversammlung des DRK, der Maiwanderung in Verbindung mit einer kleiner Vereinsmeisterschaft im Schützenhaus in Hundersingen und dem Herbstfest, bei dem das 85-jährige Bestehen des Musikvereins gefeiert wurde, rundeten das Vereinsjahr 2018 ab. Bernd Jerg gab seinen Bericht als Kassierer für das abgelaufene Jahr 2018 ab. Von den beiden Kassenprüfern Peter Fischbach und Josef Hipper wurde ihm eine vorbildliche Kassenführung bestätigt. Jugendleiter Julian Rapp berichtete im Anschluss über das ausgerichtete Jugendwertungsspiel im letzten Jahr und das eigens dafür gegründete Projektorchester mit den Kindern und Jugendlichen der VG-Kapellen unter dem Motto „Gemeinsames Miteinander“. Außerdem bedankte er sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Jugendwertungsspiel im vergangenen Jahr beigetragen haben. Philipp Betz, Dirigent der Jugendkapelle, berichtete stolz, dass die Jugendkapelle des Musikverein Lyra Unterstadion mit 45 Jungmusikerinnen- und musikern eine der größten Kapellen bei den Jugendwertungsspielen sein wird und lobte Vanessa Strahl und Sebastian Huber für nur eine Fehlprobe. Dirigent Klaus Fiderer bedankte sich in seinem Bericht bei Sarah Müller und Carolin Schänzle für das Herrichten der Noten und bedankte sich ebenfalls bei den fleißigsten Probenbesuchern.

Nach den Entlastungen informierte Vorsitzender Peter Schänzle die Anwesenden über die Satzungsänderung aufgrund der im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Datenschutzverordnung. Wiedergewählt wurde in diesem Jahr Julian Rapp als Jugendleiter, Fritz Huber als aktiver und Bernd Vogel als passiver Beisitzer. Ihr Amt als zweite Vorsitzende gab Eva-Maria Hipper nach drei Jahren an Andreas Matheußer ab. Auch Kassenprüfer Josef Hipper, der beim diesjährigen Dreikönigskonzert für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde, gab sein Amt ab. Seine Nachfolge tritt die aktive Musikerin Sonja Kopp an. Als Patenkapelle unterstützen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Lyra Unterstadion in diesem Jahr den Musikverein Kirchbierlingen vom 12. bis 15. Juli auf ihrem Kreismusikfest, gab Vorsitzender Peter Schänzle im Jahresausblick bekannt.