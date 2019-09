So schreitet der Anbau des Gemeindezentrum voran

Freitag Wiederverpflichtung, Montag Alltag: Für Unterstadions Bürgermeister Uwe Handgrätinger ging es am Montagabend bei der Gemeinderatssitzung gleich wieder in die Vollen. Am Abend informierte Architekt August Münz den Rat über die Fortschritte beim Anbau des Gemeindezentrums. Außerdem wurde die Jahresrechnung für 2018 festgestellt. Mit dem Ergebnis, dass das Haushaltsjahr 2018 für die Gemeinde ein gutes Jahr war.

Arbeiten stehen noch aus

Seit der Sommerpause hat es inzwischen mehrere wöchentliche Jour-Fixe-Termine mit dem Architekten und den Handwerkern gegeben. Die Arbeiten beim Anbau des Gemeindezentrums kommen nach Aussage von Architekt August Münz gut voran. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Altbau seien derzeit die Fenster- und Gaubensanierung im Gange. Der Innenausbau laufe zügig. Allerdings werde der Durchbruch zum Neubau erst erfolgen, wenn dieser voll beheizbar ist. Ferner sei das große Dach bereits abgedichtet worden, das kleine folge zeitnah. Auch die Fassade werde zeitnah in Angriff genommen, so Münz. Zudem sei auch der Zugangsbereich vor Weihnachten fertig. Für die nächste Sitzung des Gremiums im Oktober wurde eine Baustellenbegehung abgesprochen.

Rechnungsergebnis für 2018 vorgestellt

Da die im Haushalt eingestellten Darlehen bis zum heutigen Tag noch nicht in Anspruch genommen werden mussten, konnte Bürgermeister Handgrätinger die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 gelassen angehen. Das Gremium hat nach ausführlicher Durchsicht der Zahlen einstimmig der Vermögensrechnung 2018 zugestimmt. Geprägt ist der Haushalt von der guten wirtschaftlichen Situation der einheimischen Betriebe, denn die mit 250 000 Euro in Ansatz gebrachte Gewerbesteuer fiel mit 456 500 Euro deutlich höher aus als geplant. „2018 war ein gutes Rechnungsjahr“, lautete am Ende das Fazit des Schultes, der in Aussicht stellte, dass auch 2019 ohne Aufnahme von Krediten überstanden werden könnte. Für 2020 sah er jedoch wegen der Arbeiten am Gemeindezentrum und der Erschließung des Baugebiets die Notwendigkeit, die eingestellten Darlehen abzurufen. Sofern diese komplett abgerufen würden, stiege die Pro-Kopf-Verschuldung bei 752 Einwohnern von derzeit 93 Euro auf rund 650 Euro, was immer noch einen soliden Wert darstelle.