So geht es am Baugebiet Unterstadion weiter

Der neue Anbau am Gemeindezentrum und das Baugebiet „Stützenäcker III“ in Unterstadion sowie das Autohaus Harscher und „Biberschäden“ am Reutibach in Grundsheim waren die Stationen beim Gemeindebesuch des Landtagsabgeordneten und CDU-Generalsekretärs Manuel Hagel in den beiden Gemeinden.

„Ich freue mich, dass der Besuch wieder die Gelegenheit gibt, zu zeigen, was sich in den Gemeinden in der jüngsten Vergangenheit entwickelt hat“, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger und führte den Politiker in den Rohbau des angebauten Unterstadioner Gemeindezentrums. Dort betonte Handgrätinger die Nachhaltigkeit des Bauwerks durch die Holzständerbauweise und die Heizung des gesamten Ortszentrums durch das Wärmenetz einer Biogasanlage.

1,6 Millionen Euro kostet Anbau

„Auch am bestehenden Gebäude werden wir im Zuge des Neubaus Verbesserungen vornehmen“, betonte Handgrätinger und nannte die Beschattung der Fenster im Gemeindesaal als Beispiel. Rund 1,6 Millionen Euro wird der Anbau kosten. „Mit Unterstützung unseres Abgeordneten haben wir 200 000 Euro aus dem Ausgleichsstock und 311 000 Euro aus ELR-Mitteln als Zuschuss bekommen“, so der Bürgermeister. „Es ist toll zu sehen, was erreicht werden kann, wenn Gemeinderat und Bürgermeister Hand in Hand für die Gemeinde entscheiden“, sagte Manuel Hagel auf der Baustelle und betonte: „Es läuft rund in den Gemeinden der VG Munderkingen“. Mit Blick auf die in Unterstadion anstehende Bürgermeisterwahl sagte Hagel: „Uwe Handgrätinger hat Unterstadion in den vergangenen 16 Jahren vorangebracht. Es freut mich, dass er wieder kandidiert. Er ist ein rühriger Schultes, dem es sicher auch in den nächsten Jahren nicht langweilig wird“.

15 Bauplätze erschlossen

Im Baugebiet „Stützenäcker III“ erklärte der Bürgermeister dem Abgeordneten, dass hier im ersten Bauabschnitt 15 Bauplätze erschlossen wurden, von denen bereits elf verkauft sind. Auf Hagels Frage nach der Preis und Größe der Bauplätze, antwortete Handgrätinger: „Wir verkaufen den erschlossenen Quadratmeter für 81,50 Euro. Die Plätze sind zwischen 600 und 800 Quadratmeter groß“.

„Hier haben wir den Reutibach renaturiert und die Ufer bepflanzt“, erklärte Bürgermeister Handgrätinger am Ortsrand von Grundsheim. „Jetzt ist durch den Biber alles überschwemmt. Der Biber erfordert von der Gemeinde einen erheblichen Erhaltungsaufwand“. Er kenne das Problem, sagte Manuel Hagel und nannte Zahlen: „Rund 5000 Biber leben in Baden-Württemberg, die sich jährlich um 1500 Tiere vermehren“. Wenn es nach der CDU gehe, solle der Biber von der roten Liste bedrohter Arten genommen werden und dem Jagdrecht unterstellt werden, sagte Hagel. Außerdem sei ein Biberfond nötig, um die Schäden zu begleichen.

„Wenn die Gesellschaft den Biber will, dann muss sie auch für seine Schäden aufkommen“, so Hagel. „Die Bürokratie, etwa rund um den Datenschutz, und die Ungewissheit in allen Dieselfragen macht uns echte Probleme“, hörte der Manuel Hagel im Autohaus Harscher von Firmenchef Alfons Harscher. „Ich teile dieses Bürokratie-Leid mit Ihnen“, erwiderte Hagel und betonte, dass die Politik den Menschen „was zutrauen muss und nicht immer alles bis ins Detail regeln will“. Zum Diesel sagte Hagel, dass von vielen Stellen mehr ein Kampf gegen den Verbrennungsmotor, als für bessere Luft geführt werde.