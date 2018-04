Sichtung für Talente in Unterstadion

Der Fußballbezirk Donau und die Donau-Iller Bank Ehingen veranstalten am Sonntag, 22. April, auf dem Gelände des SV Unterstadion einen Sichtungstag für Nachwuchsfußballer des Jahrgangs 2007. „Zeig, was du kannst“ ist das Motto der VR-Talentiade-Sichtung, die um 10 Uhr beginnt. „Bunt zusammengewürfelte“ Vierer-Teams tragen ein Kleinfeldturnier aus und diese Spiele nutzen die DFB-Stützpunkttrainer, um die größten Talente zu erspähen. Ein Ziel ist, herausragende Talente zu entdecken und für eine künftige Förderung und ein zusätzliches Training am DFB-Stützpunkt in Unlingen zu empfehlen. Andererseits soll jeder Teilnehmer selbst erkennen, wo er fußballerisch im Vergleich zu Gleichaltrigen steht. Alle Vereine im Bezirk Donau waren aufgefordert, ihre talentiertesten Spieler und Spielerinnen des Jahrgangs 2007 für die VR-Talentiade-Sichtung, besonders auch Talente, die in der zweiten Jahreshälfte geboren wurden, anzumelden – das Ergebnis: 94 Teilnehmer aus 33 Vereinen werden in Unterstadion dabei sein. Jeder Teilnehmer erhält zur Erinnerung an diesen Tag eine Urkunde und ein Präsent der Volks- und Raiffeisenbanken.