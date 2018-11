Die Fußball-B-Junioren der SGM Unterstadion/Munderkingen sind Kreisstaffelmeister und steigen in Bezirksstaffel auf. Die Mannschaft der SG blieb in der Kreisstaffel 1 ungeschlagen und gab nur einmal Punkte ab – beim 2:2 in ihrem letzten Spiel bei der SGM Schelklingen. Alle anderen acht Begegnungen gewann das Team deutlich, was das Torverhältnis von 43:9 widerspiegelt. Foto: SGM