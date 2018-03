Schlegel pfeift U16-Länderspiel Deutschland gegen Italien

Philipp Schlegel von der Fußball-Schiedsrichtergruppe Ehingen feiert am Montag, 26. März, sein Debüt auf internationaler Ebene. Der 24-Jährige vom SV Unterstadion leitet im Ulmer Donaustadion das Länderspiel der U16-Nationalmannschaften aus Deutschland und Italien. „Es ist besonders erfreulich, dass der Schiedsrichter dieser Partie von unserer Schiedsrichtergruppe kommt“, teilte deren Obmann Josef „Bodde“ Rapp mit. Schlegel, der dem DFB-Kader angehört und in der laufenden Saison etliche Spiele der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie Verbandsliga-, Landesliga- und Pokalspiele der Männer pfiff, sei vom Deutschen Fußballbund für sein erstes Länderspiel berufen worden. Dies sei eine Wertschätzung für die sehr gute Entwicklung und Leistungen Schlegels in der jüngeren Vergangenheit in dessen Hobby Fußball-Schiedsrichter, so Rapp.