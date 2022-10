Musikverein „Lyra“ Unterstadion veranstaltet 48. Herbstfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hunderte Besucher haben am Wochenende vom 7. Oktober das 48. Herbstfest des Musikvereins Lyra Unterstadion gefeiert.

Den Auftakt des Festes bildete bereits am Freitag die „Winkel Beats“-Party mit DJ Philhouse, wobei über 500 Partygäste begrüßt werden konnten. „Mit der ersten Auflage unserer ,Winkel Beats’-Party sind wir mehr als zufrieden, weshalb wir uns bereits jetzt auf die Wiederauflage im nächsten Jahr freuen“, so Vorstand Christian Fiderer. Der Sonntag bot wie in jedem Jahr eine breite Palette an Blasmusikunterhaltung. Zur Mittagszeit waren alle Besucher eingeladen sich in der Mehrzweckhalle vom Küchenteam des Musikverein Lyra Unterstadion mit gutem Essen verköstigen zu lassen. Der große Ansturm an Gästen sorgte dafür, dass bereits um 11 Uhr die Halle bis auf den letzten Platz besetzt war und zusätzlich der Eingangsbereich der Halle bestuhlt werden musste. Wie in jedem Jahr wurde ein reichhaltiger Mittagstisch mit vielen Schmankerln angeboten. Von Bratwürsten, Schnitzel, Saumagen und natürlich Kesselfleisch, Blut- und Leberwürsten gab es für die Besucher alles was das Herz und den Magen begehrt.

Den musikalischen Auftakt machte der Musikverein Steinhausen, der unter der Leitung von Michael Pfaller zum Frühschoppen aufspielte. Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen übernahm die Jugendgruppe Unterstadion/ Emerkingen unter der Leitung von Alexandra Liebhart und anschließend die Jugendkapelle der Musikkapelle Emerkingen unter der musikalischen Leitung von Anna Maria Frankenhauser. Den Abschluss der Nachmittagsunterhaltung machte die heimische Jugendkapelle gemeinsam mit ihrem Dirigenten Philipp Betz. Über den Festtag hinweg boten die Musikerinnen und Musiker Emmentaler- und Bergkäse aus dem Allgäu und Hausmacher Wurst an ihrem Verkaufsstand an. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste noch zum fröhlichen Festausklang von den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins Attenweiler unter der Leitung von Wolfgang Kammerlander. In der Weinlaube konnten sich die Gäste hierzu einen edlen Tropfen aus der Pfalz schmecken lassen.