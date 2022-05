Musiker*innen bestehen die D1-Prüfung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Lyra Unterstadion hat in den Räumlichkeiten des Musikerheims und des Gemeindehauses gemeinsam mit den Vertretern des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/ Alb-donau e.V. die diesjährige D1-Prüfung veranstaltet. Hierzu haben sich an die 100 Jungmusiker*innen angemeldet. Der Prüfungstag an sich war in zwei Teilen, dem Theorie- und dem Praxisteil aufgeteilt. Dabei begann ein Teil der Jungmusiker den Prüfungstag mit der theoretischen Prüfung im großen Saal des Gemeindehauses und die anderen Prüflinge mit der praktischen Prüfung. Besonders stolz war der Musikverein hierbei auf die 21 angemeldeten Teilnehmer*innen aus den eigenen Reihen, die allesamt ihre Prüfung mit Bravour bestanden haben. Zur Stärkung der Prüflinge und deren Eltern und Betreuern standen die Musiker*innen des Musikvereins Lyra Unterstadion in den Räumen der Feuerwehr mit einem Essens- und Getränkeverkauf bereit.