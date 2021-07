Mit Paul Breitner: Schiri erinnert sich an ein besonderes Bayern-Spiel

Karl Götz, geboren 1947, ist immer dem SV Unterstadion treu geblieben. Zunächst als Jugendspieler, dann als Aktiver. 1974 machte er die Schiedsrichter-Prüfung und pfiff 1550 Spiele ebenfalls für den Verein aus seinem Geburtsort. Er ist in guter Gesellschaft, denn der SV Unterstadion gilt als Musterverein im Bezirk Donau und übersteigt seit vielen Jahren das Soll in der Zahl der Schiedsrichter.

Mit 14 gings los

Mit 14 Jahren kam Karl Götz zur Gemischten Jugend des SV Unterstadion. Damals waren die Jugendmannschaften noch nicht so gegliedert wie heute. Es gab nur C/D-Jugend und A/B-Jugend. Nach der Jugend spielte er bis 1975 beim SV Unterstadion aktiv. Doch dann widmete er sich ausschließlich der Aufgabe als Schiedsrichter. Er pfiff bis zur Bezirksliga.

72 000 Fußballspiele eingeteilt

Allerdings leitete er selbst nicht nur Fußballspiele. Nach Auskunft von Ex-Obmann Berthold Schlegel war er 34 Jahre Schiedsrichter-Einteiler der Schiedsrichter-Gruppe Ehingen. Er hatte in dieser langen Zeit insgesamt rund 72 000 Fußballspiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. Berthold Schlegel ist voll des Lobes für ihn, denn er war von 1981 bis 2015 Mitglied im Schiedsricher-Ausschuss und von 1999 bis 2009 zudem Stellvertreter des Obmanns Berthold Schlegel. Neben den Schiedsrichter-Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold erhielt Karl Götz auch die DFB-Verdienstnadel für seine langjährige Mitarbeit im Schiedsrichter-Ausschuss. Im Jahr 2019 wurde er im Rahmen der DFB-Ehrenamtsaktion „Danke Schiri“ für vorbildliche ehrenamtliche Leistungen im Schiedsrichterwesen ausgezeichnet.

Gefragter Assistent

Karl Götz war auch ein gefragter Schiedsrichter-Assistent, überwiegend in den Gespannen von Berthold Schlegel und Erwin Braun bis zur Oberliga, von Anton Frik, Manfred Kohn und Gerhard Schuster in der Landesliga. Die Oberliga war damals die dritthöchste Spielklasse. Aus dem WFV-Gebiet spielten hier unter anderen SSV Ulm 1846, SSV Reutlingen, FV Ravensburg, FV Biberach und SV Göppingen. Der Zuschauerschnitt lag bei Punktespielen der Oberliga bei bis zu 1500.

Besonderes Ereignis

Ein besonderes Ereignis war das Freundschaftsspiel des SV Göppingen gegen den FC Bayern München am 11. Januar 1981. Vor 5000 Zuschauern gewann der FC Bayern München mit 5:0. Schiedsrichter war Berthold Schlegel, seine Linienrichter waren Karl Götz und Georg Andelfinger aus Öpfingen.

Immer beim Glocker-Cup

Seit Beginn des Hans-Glocker-Gedächtnisturniers der TSG Ehingen im Jahr 1990 hat Karl Götz dabei jeweils die Turnier-Aufsicht. Er ist zwar Fan des 1. FC Köln. Doch hält sich das in Grenzen, denn „es ist mir zuviel Kommerz“, sagt Karl Götz. Er besucht regelmäßig die Heimspiele der TSG Ehingen, wo er auch Mitglied ist. Auch die Spiele der höherklassig spielenden TSG-Jugend schaut er sich immer wieder an. Karl Götz war vor seiner Pensionierung beim Ehinger Flurbereinigungsamt beschäftigt, hat mit seiner Frau eine Tochter und ist wohnhaft in Ehingen.