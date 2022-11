Martinszug des Kindergartens St. Josef ist unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So tönte es nun endlich am Donnerstag, 10. November, wieder aus der Kirche in Unterstadion. In diesem Jahr konnten wir endlich wieder mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und der ganzen Gemeinde das Sankt Martinsfest feiern.

Um 17 Uhr begann, von Sr. Francesca begleitet, die Andacht, bei der die Kinder mit diesem Lied und noch vielen weiteren Martinsliedern zum Mitmachen einluden. Anschließend zeigten die Sonnenblumenkinder in einem Rollenspiel, wie Martin einst als Soldat einem Bettler geholfen hatte und die Pusteblumenkinder erhellten die Kirche mit Kerzenlicht bei dem Lied „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Am Ende der Andacht wurden die Laternen der Kinder von Sr. Francesca gesegnet und die Kinder in die „dunkle Nacht“ zum Martinsumzug entlassen.

Von der Jugendmusikkapelle begleitet, zog der Martinszug der Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen, den Familien und den Gemeindemitgliedern durch die Straßen. Wie wir in dem Lied „Ich geh mit meiner Laterne“ sangen, „Der Martinsmann, der zieht voran. Rabimmel, rabammel, rabumm…“ führte uns unser St. Martin auf dem Pony Molly bis zum „Käppelle“. Dort saß auch schon der frierende Bettler und die kleinen sowie großen Zuschauer konnten die Mantelteilung bestaunen. Anschließend wurde noch zum gemütlichen Umtrunk bei Leberkäswecken, Fingerfood, Punsch und Glühwein unter dem Kirchendach eingeladen.

Vielen Dank an Sr. Francesca und Frau Seetaler für die Mitgestaltung der Andacht sowie der Jugendmusikkapelle, unter der Leitung von Herrn Betz, für die musikalische Umrahmung. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Familie Ott und Leonie Ott für das Übernehmen der St. Martinsrolle sowie an Armin Traub, der unseren Bettler spielte. Für unsere Sicherheit sorgte die Feuerwehr durch das Absperren der Straßen und das Beleuchten des Schauplatzes – dafür vielen Dank.

Für das gemütliche Beisammensein trug die gesamte Elternschaft des Kindergartens sowie die Eltern der Krabbelgruppenkinder etwas bei. Einen großen Dank für die Essensspenden und die Arbeitseinsätze sowohl vor, während als auch nach der Veranstaltung. Durch die Spendeneinnahmen, die an diesem Abend zusammenkamen, werden wir den Kindern einige Wünsche erfüllen können. Ein herzliches Vergelt’s Gott.