Müllentsorgung wird teurer – Rat will Parkplätze nicht für E-Tankstelle opfern

Mit einem Lokaltermin auf der Baustelle des Gemeindezentrums begann der Unterstadioner Gemeinderat seine Sitzung am Montagabend.

Die neuen Feuerwehrtore seien eingebaut und die Dachgauben saniert, erklärte Architekt August Münz den Räten. Bürgermeister Uwe Handgrätinger ergänzte, dass die neuen Fenster im großen Gemeindesaal bereits eingebaut sind.

Einige Arbeiten erledigt

Es müsse vieles ineinandergreifen, um den Umbau und den Neubau parallel abzuwicklen, betonte Handgrätinger. Im bisherigen Gemeindesaal zeigte Handgrätinger den Räten, wo Altbau und Neubau künftig mit einem Durchgang verbunden werden.

„Zwischen dem bisherigen großen Saal und dem neuen kleinen Saal wird die Küche gebaut“, so Handgrätinger. Der Estrich im neuen Gebäudeteil ist verlegt, die Elektroleitungen sind installiert und die Trockenbauwände sind verkleidet.

„Jetzt folgen die Fliesenarbeiten und das Foyer bekommt eine Akustikdecke“, erklärte Architekt Münz bei der Begehung vor Ort. Passend zum dunklen Vinyl-Fußboden, der im Neubau verlegt werden soll, hat der Gemeinderat am Montag beschlossen in den Toiletten großformatige, helle Fliesen anbringen zu lassen.

Geplante E-Tankstelle sorgt für Diskussion

Und bei der Gestaltung des Außenbereichs des künftigen Gemeindezentrums soll eine Ladestation für Elektroautos aufgestellt werden. Die löste Diskussionen aus, weil die Räte nicht bereit waren, „Parkplätze für die Elektro-Tankstelle“ zu blockieren.

Deshalb wird die Ladestation, an der künftig zwei E-Autos tanken können, zwar aufgebaut, auf den beiden dazu nötigen Parkplätzen darf aber jederzeit geparkt werden.

Die E-Ladestation kostet 7556 Euro. „Wir haben aber einen Zuschuss beantragt, so dass die Gemeinde nur 3810 Euro zu tragen hat“, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger. Hinzu kommen monatlich 49 Euro für Wartung und Betreuung der Ladestation sowie die Organisation der Stromabrechnung, wenn dort getankt wird.

Müllentsorgung wird teurer

Die Müllentsorgung wird im kommenden Jahr in Unterstadion teurer. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Weil an der Abfallentsorgungsanlage Ulm-Donautal Sanierungsarbeiten nötig seien, so Bürgermeister Uwe Handgrätinger, werde sich die von den Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage im kommenden Jahr deutlich erhöhen.

„Statt 137 Euro müssen künftig 165 Euro pro Tonne Müll gezahlt werden. Auch die Kosten pro Einwohner werden steigen“, erläuterte Handgrätinger. Weil die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, die Müllgebühren jährlich zu berechnen, wurde jetzt neu kalkuliert.

„Die Müllmenge in Unterstadion ist weitgehend konstant geblieben“, sagte der Bürgermeister. So wurden der Berechnung 98,14 Tonnen Müll und 308 Mülleimer in Unterstadion zu Grunde gelegt.

Daraus ergibt sich, dass für den großen 50-Liter-Mülleimer ab dem kommenden Jahr 177 Euro, statt bisher 153 Euro, und für den kleinen 35-Liter-Mülleimer 126 Euro, statt bisher 109 Euro bezahlt werden müssen.

Ein zusätzlicher Müllsack kostet künftig 4,70 Euro, statt 4,40 Euro. „Da wir verpflichtet sind, kostendeckend zu kalkulieren, gibt es zur Gebührenerhöhung keine Alternative“, sagte Handgrätinger und betonte, dass in den vergangenen 15 Jahren die Müllgebühren ständig gesenkt wurden. „Wir waren schon Mal auf noch höherem Gebühren-Niveau“.