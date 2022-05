Kunde der Donau-Iller Bank gewinnt einen Audi A3

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ging ein Hauptpreis beim VR-GewinnSparen an einen Kunden der Donau-Iller Bank. Bei der Auslosung im März traf das Losglück Eugen Schlegel (links) aus Unterstadion. Er gewann einen der Hauptgewinne des VR-GewinnSparens, einen Audi A3 Sportback TFSI e. Dieser Tage durfte nun der glückliche Gewinner sein Fahrzeug, einen zeitgemäßen Hybrid-Plugin, im Audi Zentrum in Ulm in Empfang nehmen. Thomas Freudenreich (rechts), Prokurist und Vertriebsleiter der Donau-Iller Bank gratulierte ihm bei der Übergabe zu dem tollen Gewinn und wünschte allzeit gute Fahrt.