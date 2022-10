Kirchenführung in Unterstadion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des modernen und architektonisch beeindruckenden Kirchenraumes in Unterstadion findet am Sonntag, 23. Oktober um 14.30 Uhr eine Kirchenführung mit der Kunsthistorikerin Ingeborg-Maria Buck statt. Die Führung beginnt in der 1453 erbauten Kapelle, die eine interessante Geschichte und Ausstattung hat und in engem Bezug zur seligen Schwester Ulrika steht. Auch im Kirchenneubau gibt es zu Architektur und Kunst viel zu entdecken. Es wird einen Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro geben. Vor und nach der Führung sind Sie recht herzlich zu Kaffee und Kuchen an der Kirche eingeladen.