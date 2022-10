Kindergartenanbau und Breitbandausbau führen zu hohen Investitionen

Bei den Haushaltsvorberatungen im Gemeinderat hat Bürgermeister Uwe Handgrätinger am Montag für das kommende Haushaltsjahr von Investitionen von zwei bis drei Millionen Euro gesprochen, sofern alle Vorhaben dann schon verwirklicht werden. Das würde dann der Aufnahme eines Kredits bedürfen. Den Um- und Anbau am Kindergarten, den Breitbandausbau und die notwendige Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Mannschaftstransportwagen (MTW) bei der Feuerwehr nannte der Rathauschef als Prioritäten, die neben dem Haushalt 2023 wohl auch einen oder mehrere Folgehaushalte noch tangieren werden.

Ehe der Haushaltsplan in einen förmlichen Entwurf gegossen wird, bedarf es eines detaillierten Austauschs zwischen ihm und Markus Mussotter, dem Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (VG). Darauf wies Uwe Handgrätinger zu Beginn hin. Außerdem müssten Maßnahmen, die im Haushalt 2022 eingeplant waren, aber noch nicht abgeschlossen wurden, erneut in den kommenden Haushalt eingestellt werden. Der Rathauschef nannte zu den bereits vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen auch Zahlen. So brachte er für den An- und Umbau des Kindergartens St. Josef auf der Basis der Auftragsvergaben 850 000 Euro in Ansatz. Vom Ausgleichsstock liegt für das Vorhaben ein Förderbescheid in Höhe von 370 000 Euro vor.

Bezüglich der Weiterentwicklung des Breitbandausbaus sprach Handgrätinger von einer staatlichen Aufgabe, die die Kommune nur deshalb übernommen habe, weil ansonsten in Unterstadion kein schnelles Internet eingerichtet würde, ähnlich wie bei den anderen Gemeinden des Alb-Donau-Kreises. Den Eigenanteil der Gemeinde bei den „weißen Flecken“ bezifferte er auf 50 000 Euro, jenen bei den „grauen Flecken“ auf 300 000 Euro. Bezüglich des in der Vorwoche vom Ministerium für Digitales und Verkehr in Berlin ohne Ankündigung verhängten Förderstopps vor Ablauf der Antragsfrist am 31. Dezember zeigte er kein Verständnis.

Beim MTW sind Kosten in Höhe von 73 000 Euro zu erwarten, abzüglich eines möglichen Zuschusses von 13 000 Euro. Als weitere Punkte nannte der Schultes die Erneuerung von drei Willkommensschildern zum Preis von 2500 Euro, die Planung eines Hochwasserrückhaltebeckens „Stehenbach“, die noch nicht umgesetzte Digitalisierung des Feuerwehrfunks, die Errichtung von Mehrfachurnengräbern und die Beschaffung von Straßenabsperrvorrichtungen mit Lichtanlagen für die Feuerwehr. Der Bürgermeister kündigte an, dass Markus Mussotter in den kommenden Wochen anhand der zu erwartenden Finanzausstattung einen Haushaltsplan für 2023 entwerfen, und sodann im Gemeinderat vorstellen wird. Er dämpfte die Erwartungen an die Möglichkeiten, und nannte steigende Energiepreise und wachsende Unterhaltskosten als Grund für einen enger werdenden Finanzspielraum. „Auch die Wirtschaftsprognosen fallen aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage eher verhalten bis rückläufig aus“, so der Rathauschef, der nicht davon ausging, dass alle angedachten Vorhaben im kommenden Jahr abgeschlossen werden können.

Die von Gemeinderat Helmut Stöhr angeregte Verkürzung der Laufzeiten der öffentlichen Beleuchtung fand beim Rathauschef wenig Anklang. Er argumentierte, „wir schöpfen schon lange alle Sparmöglichkeiten aus. So haben wir auf LED umgestellt, und wir haben nichts verschwendet“. Die jährlichen Kosten für die Straßenbeleuchtung bezifferte er auf rund 8000 Euro, da würde eine halbe Stunde weniger Brennzeit keine nennenswerte Einsparpotentiale eröffnen. Zudem sei in der Nacht das Licht ohnehin aus, und werde in den einprogrammierten Zeiten von der Bevölkerung gebraucht. Auch vom Christbaum zu Weihnachten will Bürgermeister Handgrätinger nicht absehen.

Die Abrechnung der Betriebskostenumlage 2021 des Kindergartens „St. Josef“ in Unterstadion brachte für die Kommune einen Nettoabmangel von 128 855 Euro. Betreut wurden im Schnitt 33,6 Kinder, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren, wobei der Abmangel 2020 rund 100 000 Euro betrug. Für die Sozialstation Raum Munderkingen ist hingegen kein Abmangel zu leisten. Bürgermeister Uwe Handgrätinger lobte Anton Neher und sein 47 Arbeitskräfte umfassendes Team.

Mitgeteilt hat der Rathauschef auch, dass der Musikverein Lyra aus dem Leaderprogramm 7774 Euro Zuschuss zum Erwerb von Musikinstrumenten erhalten hat. Ferner hat er erwähnt, dass er Nadine Burger für zehn und Markus Burger für 25 Blutspenden geehrt hat. Für die Erstellung des auf der Website der VG einsehbaren qualifizierten Mietspiegel hat die Gemeinde rund 1100 Euro ausgegeben. Am 30. Juni waren 798 Personen in Unterstadion gemeldet, 404 Männer und 394 Frauen. (Friedrich Hog)