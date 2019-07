Junioren und Herren I sind ungeschlagen Meister

Eine erfolgreiche Saison hat die Tennisabteilung des SV Unterstadion hinter sich. Gekrönt wurde die Runde durch den Aufstieg der Junioren und der Herren I. Zum Abschluss der Verbandsspielrunde belegten die Junioren mit 5:0 Siegen (Bezirksstaffel) sowie die Herren I mit 7:0 Siegen (Kreisstaffel) jeweils den ersten Platz und sicherten sich somit den Aufstieg. Die Damen des SV Unterstadion belegten in ihrer Liga den zweiten Tabellenplatz und verpassten den Aufstieg nur knapp. Die Meistermannschaft der Junioren mit Stefan Kehrle, Marius Müller, Marcel Fiderer, Samuel Preg, Jonas Fiderer, Fabian Fetscher, Christian Buck und Moritz Ege hatte sich in den Verbandsspielen gegen folgende Mannschaften durch: TC Mengen I, SV Langenenslingen, TC Neufra/Hohenzollern 1, SV Uttenweiler und TC Riedlingen. Unterstadions Herren I waren in dieser Saison gegen den SV Burgrieden, den TSV Westerstetten, den Bergemer Sportverein Ennahofen, den TSV Allmendingen, den TC Langenau, den RSV Ermingen und den TV Merklingen angetreten. Im Team der Herren I spielten Axel Boger, Thomas Unsöld, Andreas Gerner, Stefan Rueß, Stephan Gerner, Heiko Gerner, Armin Gerner und Michael Mukrowski.