Großen Applaus beim Maibaum-Stellen in Unterstadion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell wurde am Tag vor dem 1. Mai vor dem Dorfgemeinschaftshaus der Orts-Maibaum aufgestellt. Das Aufstellen des Maibaums in der Ortsmitte stellt in Unterstadion immer ein besonderes Ereignis dar, weshalb immer zahlreiche Schaulustige zu dem Spektakel erscheinen. Am frühen Nachmittag gestalteten die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Unterstadion den Maibaum fertig und befestigten die Schilder am Baum. Um 18 Uhr trafen die vielen Zuschauer zum offiziellen Beginn des Maibaumstellens ein und wurden dabei von den Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Lyra Unterstadion mit einigen Musikstücken unterhalten. Auch für das leiblich Wohl war mit Getränken, roten Würsten und Steaks bestens gesorgt.