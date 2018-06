18 freiwillige Helfer haben sich am Samstag mit Bürgermeister Uwe Handgrätinger zum elften Unterstadioner Umwelttag getroffen. „Unser Umwelttag ist inzwischen zu einem festen Programmpunkt im Jahresablauf der Gemeinde geworden“, so der Schultes.

Eingeteilt in drei Gruppen wurden Bäume und Büsche am Stehenbach geschnitten und Buschwerk an mehreren Feldwegen entfernt. „Wir haben das Schnittgut vor Ort mit einem mobilen Häcksler zerkleinert, damit es nach dem Trocknen als Heizmaterial verwendet werden kann“, so Handgrätinger.

Nach rund drei Stunden trafen sich die Arbeitsgruppen im Feuerwehrhaus. Dort spendierte Josef Harder den Helfern warmen Leberkäs. (khb)