Ein besonderes Erlebnis für die Ministranten

Seit dem Jahr 1952 findet die Wallfahrt zur Seligen Schwester Ulrika nach Hegne statt und so machten sich auch im 70. Jahr verschiedene Gruppen auf den Weg. 19 Ministranten nebst Betreuungsteam starteten mit Bus und Zug in Richtung Salem und pilgerten eine Etappe des Ulrikaweges. Zu Fuß ging es vorbei am Salemer Affenberg, dann auf dem Prälatenweg bis zur Birnau und schließlich mit dem Boot von Überlingen nach Wallhausen, um die letzten Kilometer über den Bodanrück nach Hegne wieder zu erwandern. Durch wunderschöne Natur am Bodensee und mit verschiedenen Stationen und Impulsen wurde der Weg für alle Minis ein besonderes Erlebnis. Im Haus Franziskus war für die kommenden Tagen von den Kreuzschwestern alles vorbereitet für die sich anschließende Ministrantenfreizeit direkt am Bodensee.

Die Gruppe mit 29 Radlerinnen und Radlern aus Unterstadion und Umgebung startete am Samstag, 10. September, mit dem Reisesegen in der Ulrikakirche. Trotz leichten Regens ging es gut gelaunt durch Oberschwaben und immer wieder luden besondere Orte zum Innehalten ein. Der „Freundeskreis Schwester Ulrika“ hat die Pilgerfahrt organisiert und vorbereitet, ein Begleitfahrzeug übernahm den Gepäcktransport und versorgte die Radler mit Getränken. Trotz regenbedingter Pausen erreichte die Gruppe rechtzeitig die Fähre nach Wallhausen und konnte bei Sonnenschein nach einem letzten Anstieg das Ziel erreichen. Das herzliche Begrüßungsspalier aus Kreuzschwestern und der Ministrantenschar überraschte und rührte die Radpilgergruppe gleichermaßen. Der Abendsegen in der Hauskapelle beschloss den Wallfahrtstag. Am Sonntag erreichten schließlich die Buspilger in Begleitung von Pfarrer Dr. Oforka ihr Ziel. Gemeinsam feierte die große Pilgergruppe den festlichen Jubiläumsgottesdienst, der vom ehemaligen Pfarrer der Winkelgemeinden, Hans Schlenker, geleitet und von der beeindruckenden Unterstadioner Ministrantenschar feierlich umrahmt wurde.

Besonders durch die gemeinsame Planung und Eröffnung des Ulrika-Pilgerwegs und dem damit verbundenen intensiven Austausch ist der Kontakt zwischen den Kreuzschwestern in Hegne und den Pilgerinnen und Pilgern auch in Zeiten der Kirchenkrise gewachsen und noch fester geworden. Im Gottesdienst, in vielen Zeichen und persönlichen Gesprächen war immer wieder spürbar, wie intensiv und mit welch großer Verbundenheit dieser Kontakt gepflegt wird.