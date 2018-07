Drei unverschlossene Autos ausgeräumt

Die Unbekannten stießen in Oberstadion auf einen Audi, den sie durchwühlten. Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte dabei gleich zweifach die Vorsicht missen lassen. Er ließ nicht nur das Auto offen, sondern auch mehrere Hundert Euro im Innenraum zurück. Die fehlten anschließend.

In Unterstadion war ein Fiat nicht verschlossen in einem Hofraum geparkt. Auch in diesem Auto lag eine Handtasche mit Bargeld, Scheckkarten und Ausweisen. Die nahmen die Diebe ebenfalls mit. In einem Opel, der gleichfalls in Unterstadion geparkt und nicht verschlossen war, machten die Diebe keine Beute. Dessen Besitzer hatte keine Wertsachen zurückgelassen. (ulm-news)