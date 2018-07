Dorfhockete wird ins Gemeinschaftshaus verlegt

Aufgrund schlechter Witterung sind Musiker vom Musikverein „Lyra“ Unterstadion mit ihrer Hockete vom Dorfplatz in das Dorfgemeinschaftshaus ausgewichen. Wie in den Jahren zuvor lockte besonders auch der reichhaltige Mittagstisch zahlreiche Besucher am Sonntag auf das Fest des Musikvereins.

Die Hockete bot eine breite Palette an musikalischer Unterhaltung. Den Auftakt machte der gastgebende Musikverein „Lyra“ Unterstadion selbst, der zum Frühschoppen aufspielte. Begrüßt wurden die Festbesucher vom Vereinsvorsitzenden Peter Schänzle, der bereits Werbung für das 44. Herbstfest am 13. und 14. Oktober in der Mehrzweckhalle in Oberstadion machte. „Ab sofort gibt es Karten für den Samstagabend mit den „Pommfritz“ in den Zweigstellen der Donau-Iller Bank in Ober- und Unterstadion oder über die Musiker des Musikvereins“, so Schänzle.

Die Nachmittagsunterhaltung übernahmen bei Kaffee und Kuchen die Blockflötengruppen und die Jugendkapelle des Musikvereins. Für den Nachwuchs findet am heutigen Mittwoch, 25. Juli, eine Instrumentenvorstellung im Musikerheim statt. Ein besonderer Anblick waren einmal mehr die vielen leckeren Kuchen, von denen so mancher Besucher einen eingepackt mit nach Hause nahm.

Die kleinsten Festbesucher kamen mit einem großen Unterhaltungsangebot auch nicht zu kurz. Mit Kinderschminken, Frisuren machen, Kutschfahrten und dem feuerroten Spielmobil waren die Kinder bestens unterhalten. Musikalisch unterhalten wurden die Gäste zum Festausklang von den Musikern des Musikvereins Ersingen unter der Leitung von Rainer Trometer.