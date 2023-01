Die Sternsinger waren in Unterstadion unterwegs

In sechs Gruppen haben sich 26 Kinder und Jugendliche auf den Weg gemacht, um auch in diesem Jahr Segen in die Häuser zu bringen.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ war es das Ziel der Sternsinger, Geld für Gleichaltrige in anderen Ländern zu sammeln, um ihnen bessere Chancen zu eröffnen und Solidarität zu zeigen. Die Sternsingergruppen wurden von Eltern und Ehrenamtlichen unterstützt und zum Abschluss mit einem gemeinsamen Essen belohnt.