Die Gausweiber von Stäa lassen Gänse fliegen

Jetzt sind auch in Unterstadion die Narren los: Mit ihrem Narrenruf „D’ Gaus isch weg – jetzt hsoch dr Dreck“ werden in der kommenden Fasnet zum ersten Mal die Gausweiber von Stäa unterwegs sein. Initiiert wurde die bereits 25-köpfige Narrengruppe von Susi und Andy Rieger, die beide in der hiesigen Narrenlandschaft keine Unbekannten sind.

Viele Jahre war das Unterstadioner Ehepaar im Häs der Dettinger Brugga-Goischdr unterwegs und hat sich im dortigen Zunftrat engagiert. „Wir wollten in unserem Wohnort eine Narrenzunft schaffen, die nach Unterstadion passt“, sagt Zunftmeister Andy Rieger.

Weil er im Archiv des Dorfes nicht fündig wurde, unterhielt er sich mit alten Unterstadionern und erfuhr, dass von Stehbachhochwässern, die früher in der Dorfmitte zur Lacha, einem kleinen See, geführt hätten. „Dort sollen die Mägde tagsüber ihre Gänse gehütet haben“, sagt Rieger. Diese Gausweiber dienten den neuen Narren als Vorbild für Häs und Maske.

Mit schnatternden Gänseattrappen und einem Hütestock in der Hand und Gänsefedern am Häs wird die Unterstadioner Narrenzunft künftig bei Umzügen zu sehen sein. „Unsere Masken wurden in Neufra geschnitzt und haben langes, struppiges Haar“, erklärt der Zunftmeister. „Unser Häs ist in den Farben der Unterstadioner Wappens, also blau, gelb und schwarz, gestaltet.“ In den Umzügen werden die Gausweiber ihren „Schnezagalga“, eine Art Katapult, mitführen. „Es wird erzählt, dass damit versucht worden sei, den Gänsen das Fliegen beizubringen“, erzählt Rieger. „Wir werden damit aber Süßigkeiten in die Umzugszuschauer schießen.“

Ihren ersten Auftritt werden die Gausweiber von Stäa in der nächsten Woche beim Umzug in Hüttisheim haben. In der Region sind die neuen Narren erstmals beim Umzug in Munderkingen am Samstag, 21. Januar, zu sehen. „Beim Käsasteagball am Fasnetmontag in Unterstadion werden wir uns im Dorf vorstellen und mit einem Maskentanz am Programm teilnehmen“, kündigt Rieger an. (khb)