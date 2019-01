Der Internetausbau bleibt in Unterstadion und Grundsheim ein Dauerthema, sagt Bürgermeister Uwe Handgrätinger im Jahresinterview. Hier geht es auch 2019 weiter. Aber auch der Umbau des Gemeindezentrums wird Unterstadion beschäftigen.

Was waren die wichtigsten Ereignisse 2018? Was war für Sie das Beste am zurückliegenden Jahr?

Nach den Ereignissen und Katastrophen zu urteilen, könnte das Jahr 2018 auch als wahres Feuerjahr bezeichnet werden. Nicht nur wurden weltweit und insbesondere in Deutschland, wahre Hitzerekorde verzeichnet, auch waren verschiedene Gebiete von schweren Dürren und tragischen Waldbränden betroffen. Die Temperaturen in Deutschland lagen teilweise wochenlang über 30 Grad. Der Klimawandel machte sich weiterhin bemerkbar. Aus diesen Wetterbedingungen resultierte auch das Wort des Jahres „Heißzeit“. Vor allem die nationalen und internationalen Politiker, unter anderem auch Donald Trump, sollten die Zeichen der Zeit erkennen und die formulierten Klimaziele einhalten und wenn möglich auch unterbieten. Jeder Einzelne von uns muss sich ebenfalls hinterfragen was er mit seinem persönlichen Verhalten zu diesem Thema beitragen kann.

Welche wichtigen Projekte sind im zurückliegenden Jahr in Ihren Gemeinden auf den Weg gebracht oder umgesetzt worden?

Die Feuerwehr Unterstadion hat ihr neues Mittleres Löschfahrzeug im Frühjahr in den Feuerwehrdienst gestellt. Das bisherige Fahrzeug war knapp 30 Jahre alt und hatte den technischen Anforderungen nicht mehr entsprochen. Für das neue Fahrzeug investierte die Gemeinde knapp 220 000 Euro. Die Firma Maier aus Schemmerhofen hat in unserem neuen Baugebiet „Stützenäcker III“ den ersten Bauabschnitt, mit 15 neuen Bauplätzen, fertig erschlossen. Davon sind bereits zehn Bauplätze verkauft worden. Diese große Nachfrage bestätigt den örtlichen Bedarf sowie die erheblichen Anstrengungen von Gemeinderat und Verwaltung, den Bebauungsplan „Stützenäcker III“ zeitnah genehmigen zu lassen. Herzlicher Dank gilt vor allem auch den Grundstückseigentümern, die ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen als Bauland zu Verfügung gestellt haben. Die Gemeinde investierte in diesen ersten Bauabschnitt des Baugebietes rund 900 000 Euro. Ein Dauerthema bleibt in der Gemeinde Unterstadion, wie auch in den weiteren Winkelgemeinden Grundsheim und Oberstadion, die Erdgaserschließung mit der parallelen Mitverlegung von Telekommunikations-Leerrohren für den Breitbandausbau. Die Netze Gesellschaft hatte ursprünglich für unsere Ortslage mit 3000 Meter Erdgasleitungen kalkuliert. Seit Beginn der Bauarbeiten im Herbst 2017 bis heute sind bereits knapp über 4000 Meter Leitungen verlegt worden. Bis zum Ende der Maßnahme werden es mehr als 5000 Meter sein. Die parallele gemeindliche Mitverlegung der TK-Leerrohre hält die Gemeinde auch in finanzieller Hinsicht in Atem. Einerseits muss die Mitverlegung finanziert werden, andererseits sind bereits jetzt Maßnahmen für die Grundstücksvorstreckungen (spätere Anschlussmöglichkeit für Glasfaser) für einzelne Grundstücke einzuplanen und zu finanzieren. Verschiedene Mitbürger haben bereits ihren Erdgasanschluss genutzt und betreiben bereits ihre Heizung mit Erdgas. Getreu dem Zitat von Antoine de Saint-Exupery „Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglichmachen“, will der Gemeinderat im Energiebereich und bei der Digitalisierung die notwendigen Zukunftsinfrastrukturen schaffen und weiter ausbauen.

Welche Aufgaben oder Projekte stehen für das kommende Jahr 2019?

Die Gemeinde Unterstadion möchte im Verbund mit den weiteren Gemeinden im südlichen Verbandsgebiet der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen das notwendige Backbonenetz ausbauen. Das heißt, eine Glasfaserverbindung von Hausen am Bussen über Emerkingen, Unterwachingen, Munderkingen (Abzweig Emerkingen bis zum Schulzentrum Munderkingen), Unterstadion, Oberstadion bis nach Grundsheim zu bauen. Die notwendigen Leerrohre haben die Gemeinden bereits in den Jahren 2011/12 verlegt. Diese Investition zahlt sich jetzt in Zeit und Geld aus. Mit dieser Verbindung erhalten alle genannten Gemeinden ihr Glasfasersignal, um die innerörtlichen Netze der Gemeinden mit „Leben oder in dem Fall mit dem Glasfasersignal“, zu speisen. Hierfür werden diese Gemeinden mehr als 300 000 Euro investieren. Das Land bezuschusst diese interkommunale Maßnahme mit rund 77 000 Euro. VG-Geschäftsführer Markus Mussotter wird diese Maßnahme gemeinsam mit der Gemeinde Unterstadion abwickeln. Es ist geplant, dass der Gemeinderat der Gemeinde Unterstadion Ende Januar diese Glasfaserarbeiten an den günstigsten Anbieter vergibt. Das Glasfasernetz soll dann bis Ende Sommer/Herbst 2019 betriebsfähig sein. Mit dem Erweiterungsbau des Gemeindezentrums, ein weiteres Großprojekt, wurde bereits im Herbst 2018 begonnen. An das bestehende Gemeindezentrum in der Ortsmitte soll ein Bauhof, sowie ein barrierefreier Zugang, mit einem weiteren Gemeinschaftsraum, zum aktuellen Gemeindesaal angebaut werden. Eine Vielzahl an Baugewerken wurden bereits vergeben, weitere werden in der Januarsitzung folgen. Insgesamt wird die Gemeinde rund 1,7 Millionen Euro in dieses Vorhaben investieren.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr 2019?

Obwohl es aktuell nicht unbedingt danach aussieht, wünsche ich mir, dass der FC Bayern München im Mai nächsten Jahres wieder deutscher Fußballmeister und noch besser Champions League-Sieger in Madrid, wird. Allen Mitmenschen wünsche ich für das Jahr 2019 alles Gute, getreu dem irischen Segensgruß „Möge Gott euer Schiff lenken, er halte flach die Wellen und zeige Euch das nahe Ufer“, verbunden mit dem Wunsch nach Zufriedenheit und Gesundheit.

Meine Vorsätze fürs neue Jahr sind…

Keine, dann kann ich auch keine brechen.