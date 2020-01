Brennender Laster forderte die Wehr am meisten

Die Feuerwehr Unterstadion hat am Freitag im Feuerwehrhaus ihre Hauptversammlung abgehalten. Kommandant Ulrich Hipper blickte auf sieben Einsätze zurück und ehrte fünf Kameraden für vorbildliche Teilnahme an den regelmäßigen Übungen.

Bei der Wehr waren im vergangenen Jahr 30 Männer aktiv im Dienst, Durchschnittsalter: 35 Jahre. Durch den Beitritt von vier jungen Kameraden wurde gegenüber dem Vorjahr das durchschnittliche Alter um zwei Jahre gesenkt. Es wurden 26 Übungen und gemeinsam mit den Feuerwehren Oberstadion und Grundsheim bei der Firma Schlegel eine Hauptübung abgehalten.

Von den drei Brandeinsätzen war im Februar ein brennender Laster auf der Landstraße von Unterstadion in Richtung Bettighofen der spektakulärste. Gemeinsam mit den Kollegen aus Munderkingen und Oberstadion wurde der Hackschnitzler mit Löschschaum gelöscht. Hinzu kamen im August zwei Einsätze, ein Mal mit einer brennenden Gasflasche, ein Mal war eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Zudem wurde die Wehr vier Mal zu Hilfeleistungseinsätzen gerufen. Insgesamt kamen 90 Einsatzstunden zusammen.

Die Beschaffung der neuen Tagesdienstuniform nannte Kommandant Hipper als Ereignis im Jahr 2019. Er richtete insoweit seinen Dank an die Gemeinde für die Unterstützung. Für 2020 steht der Umbau der Florianstube im Feuerwehrhaus an, insbesondere sollen eine neue Küche und eine neue Decke eingebaut werden. Die gute Zusammenarbeit mit den Wehren aus Oberstadion und Grundsheim lobte der Kommandant ausdrücklich.

Andreas Matheusser trug den Bericht des Schriftführers vor. So fand bei einer Übung eine Einweisung in die Wärmebildkamera für Atemschutzträger statt. Im März wurde mit den Kameraden aus Oberstadion die Atemschutzstrecke bei der Ehinger Feuerwehr absolviert. Beim Richtfest am Gemeindehaus hatte die Wehr die Bewirtung übernommen, im April wurde der Maibaum geholt und gestellt, welcher im Juni von der Wehr wieder abgebaut wurde. Roland Butz vermeldete mit den Worten „wir haben gutes Geld in der Kasse“ einen positiven Kassenstand, der durch die Anschaffung der neuen Tagesdienstkleidung nur unwesentlich vermindert wurde. Bürgermeister Uwe Handgrätinger sagte: „Wir haben eine aktive und sehr gut besetzte Feuerwehr. Dafür schafft die Gemeinde die Voraussetzungen.“ Dazu zählte er den Umbau des Feuerwehrhauses und teilte mit, dass die Wehr derzeit im Bauhof untergebracht sei. Er wies auf die Umstellung auf Digitalfunk hin.