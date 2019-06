Beim SV Unterstadion geht eine Ära zu Ende

Nach mehr als 30 Jahren ist der Frauenfußball beim SV Unterstadion Geschichte. Der SVU, der zuletzt in einer Spielgemeinschaft mit Munderkingen II in der Kreisliga spielte, stellte nur noch zwei Spielerinnen. Das war in der Vergangenheit anders, Jessica Brugger und Marc Manz blicken auf eine lange Zeit Frauenfußball beim SV Unterstadion zurück.

Am 1. Juni fand das letzte Spiel der SGM Munderkingen II/Unterstadion statt. Zu einem ehrenvollen Abschied gehörten drei Punkte, obwohl es gegen den Tabellenzweiten SV Langenenslingen kein leichtes Unterfangen war. Bei sommerlichen Temperaturen und dem Spaß im Vordergrund gelang Munderkingen II/Unterstadion dennoch ein 4:3-Sieg. Torschützinnen waren 1:0 Larissa Handschuh (6. Minute/1:0), Nicole Schartmann (38./2:2), Selina Romer (64./3:2) und Sandra Burgmaier (88./4:3). Somit beendete die SGM die Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Während es für den VfL Munderkingen weitergeht – mit seiner ersten und zweiten Mannschaft bildet der VfL in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit der SG Griesingen – war es für den SV Unterstadion der Schlusspunkt unter 33 Jahre Frauenfußball.

Mit Hobbyteam fing es an

Im Jahr 1986 war mit einer Hobbymannschaft der Grundstein für die spätere aktive Mannschaft gelegt worden. Ihre erste Saison im Spielbetrieb bestritten Unterstadions Fußballerinnen dann 1994/95 in der Kreisliga. Gleich im zweiten Spieljahr belegte der SVU am Ende der Saison den zweiten Platz in der Kreisliga und unterlag im Relegationsspiel um den Aufstieg der zweiten Mannschaft von Jungingen. Diese Platzierung wiederholte Unterstadion in der Saison 1996/97. Im Aufstiegsspiel, diesmal gegen Laupertshausen, gab man sich erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen.

In der Saison 2001/02 kam der erste große Erfolg, als das Team von Rolf Bailer und Thomas Sorg die lang ersehnte Meisterschaft errang. Mit einem in den SVU-Vereinsfarben blau und weiß geschmückten Traktor wurde der Wimpel in Griesingen abgeholt. Monika Braun, früher Monika Böhm, erinnert sich: „Das Gefühl war unbeschreiblich. Es ist der Traum eines jeden Fußballers, die Meisterschaft zu erreichen und den Wimpel überreicht zu bekommen. Wir hatten damals schon Tage zuvor die Leintücher bemalt und den Traktor hergerichtet. Die Vorfreude war riesengroß. Zumal wir am Tag vor Vatertag in Laichingen die Meisterschaft mit einem Sieg schon klar gemacht hatten und bereits seit Mittwochabend mit Aufstiegs-T-Shirts feierten“, sagt Monika Braun. „Das Spiel in Griesingen war dann der krönende Abschluss. Ein unvergessliches Erlebnis.“ Als Neuling in der Bezirksliga tat sich der SV Unterstadion schwer und musste am Saisonende in die Relegation. In der Verlängerung sicherte sich der SVU den Sieg und blieb in der Liga. Von der Saison 2004/05 an spielte Unterstadion in der neu gegründeten Regionenliga. Sein erstes Pokalfinale bestritt der SVU in der Saison 2005/06 und verlor gegen Seekirch 0:1. Danach folgten Spieljahre mit Höhen und Tiefen, ehe im Spieljahr 2009/10 eine Spielgemeinschaft mit der TSG Rottenacker gegründet wurde.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war im Februar 2012. Die SVU-Spielerinnen waren für ein Freundschaftsspiel zu Gast bei den Fußballerinnen des Hamburger SV. „Es war ein tolles Erlebnis. Noch heute hängt ein Warmmach-Trikot und ein Wimpel vom HSV in unserem Sportheim. Solche Momente vergisst man nie“, schwärmt der frühere Trainer Marc Manz. 2011/12 folgte der Abstieg in die Bezirksliga, doch schon 2012/13 ging es wieder hoch. Es war der zweite große Erfolg der SVU-Fußballerinnen: Unter dem Tainerduo Marc Manz und Markus Schweikert holte man sich die Meisterschaft und kehrte in die Regionenliga zurück. Das entscheidende und spannende Spiel in Bad Saulgau wurde durch einen perfekt platzierten Elfmeter entschieden.

Die Nervosität stieg

Mit einem lauten Autokorso wurde der Wimpel nach Hause gebracht. „Ich kann mich noch genau an das Spiel erinnern. Es stand lange 0:0. Ich habe in einer Minute bestimmt fünfmal auf die Uhr geschaut“, sagt Manz. „Die Zeit verrann, die Nervosität stieg, denn wir mussten gewinnen. Dann das Foul in der 86. Minute und der Elfmeter für uns. Selina Romer fasste sich ein Herz und lief an. Es lag eine Totenstille über dem Sportgelände, noch drei Schritte, zwei, noch einer, Schuss und der Ball lag im Netz. Dann der Abpfiff, wir lagen uns in den Armen und nachdem wir es so richtig realisiert hatten, war extreme Party angesagt. Im Autokorso bejubelten wir den Titel und hatten Gänsehaut. Das ganze Dorf hat sich mit uns gefreut“, so Manz.

Ebenfalls in dieser Saison standen die Blau-Weißen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale, mussten sich aber erneut mit dem Platz zwei zufriedengeben. Am Ende der Saison 2013/14 kämpfte der SVU in der Relegation gegen den Abstieg. Im Elfmeterschießen ging die Partie verloren, auch die Spielgemeinschaft mit Rottenacker wurde aufgelöst.

In den folgenden zwei Jahren kämpften sich die Blau-Weißen in der Bezirksliga so durch. Wegen des Abschieds und Verletzungen erfahrener Spielerinnen wurde der Kader enorm geschwächt. 2016/17 ging der SVU eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Munderkingen II ein. Aufgrund großer personeller Probleme stieg die SGM 2018 freiwillig in die Kreisliga ab und spielte in der Saison 2018/19 vermehrt mit einer Neuner-Mannschaft. Zum Saisonende waren nur noch zwei SVU-Spielerinnen übrig. Somit lag es schweren Herzens nahe, die SGM sowie das Frauenteam des SV Unterstadion aufzulösen. Selina Romer hört als Spielerin auf, Jessica Brugger wechselt zum VfL Munderkingen.

„Wir haben gemeinsam unglaublich viele schöne Momente erlebt und Erfolge eingefahren“, sagt Jessica Brugger. Zwei Meisterschaften, zweimal im Endspiel im Bezirkspokal, etliche Ausflüge und Hüttenbesuche sowie lange Sportheimnächte: „Es war eine schöne und unvergessliche Zeit an die wir uns noch lange zurückerinnern“, so die Spielerin. „Genauso haben wir aber auch schwierige Zeiten durchgemacht, Abstiege, schwere Niederlagen, Verabschiedungen und in den letzten Jahren viele personelle Engpässe. Doch all das haben wir gemeinsam bewältigt“, betont Jessica Brugger, „Es war eine wunderschöne Zeit.“