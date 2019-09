15-Jährige ist Vereinsmeisterin im Damen-Einzel

Bei bestem Tenniswetter sind die Endspiele der Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung des SV Unterstadion ausgetragen worden.

Gestartet wurde mit dem Junioren-Doppel, in dem sich Moritz Ege/Stefan Kehrle sowie Marius Müller/Samuel Preg gegenüberstanden. Nach einem spannenden Match und sensationellen Ballwechseln gingen Ege/Kehrle mit 7:6; 3:6 und 10:5 als Sieger vom Platz. Im Anschluss wurde das Damen-Einzel sowie das Herren-Doppel ausgespielt. Bei den Damen bestritten Sabine Braig und Lisa Kehrle das Finale; Vereinsmeisterin wurde die 15-jährige Lisa Kehrle, die klar in zwei Sätzen gewann. Im Herren-Doppel standen sich Andreas Gerner/Tobias Schmucker-Kortekaas sowie Tobias Häderer/Simon Rechtsteiner gegenüber. Klar mit 6:3 und 6:2 gewannen Gerner/Schmucker-Kortekaas, die erstmals in gemeinsamer Besetzung an den Vereinsmeisterschaften teilnahmen. In den letzten beiden Spielen wurden die Vereinsmeister im Junioren-Einzel und im Herren-Einzel ausgespielt. Bei den Junioren-Einzel standen sich die Finalteilnehmer vom Junioren-Doppel erneut gegenüber. Stefan Kehrle gewann im Einzel gegen Marius Müller in einem sensationellen Match mit gigantischen Ballwechseln in zwei Sätzen (6:3, 6:3). Im Herren-Einzel traten der „alte Hase“ Reinhold Britsch und Andreas Gerner gegeneinander an. Um jeden Punkt wurde gekämpft und so dauerten die ersten drei Spiele schon fast 30 Minuten. Danach stellte Gerner sein Spiel um und gewann das Endspiel klar in zwei Sätzen. Im Anschluss an das Turnier fand die Siegerehrung durch Abteilungsleiter Joachim Mukrowski statt. Den Abend ließen die Spieler und Zuschauer beim gemeinsamen Vesper und dem einen oder anderen Kaltgetränk ausklingen,