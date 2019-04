Zwei Turniere an Ostern in Untermarchtal

Tradition sind die Oster-Dartturniere des Sportvereins Untermarchtal auf der Dartanlage im Sportheim. Das Jedermann-Turnier, also für nichtaktive Dartspieler, findet am Karsamstag, 20. April, ab 10 Uhr, zum achten Mal statt und wird für Damen, Herren und Jugend separat ausgespielt. Spielmodus: erste Runde Round Robin, danach Doppel-K.-o. und B-Runde. Das Startgeld beträgt zehn Euro, für die Jugend ist die Teilnahme kostenlos. Das Startgeld wird in voller Höhe ausgeschüttet. Meldeschluss ist eine Stunde vor Turnierbeginn (10 Uhr). Das neunte Osterdartturnier des SV DT Untermarchtal für aktive Spieler wird am Ostermontag, 22. April, ab 10 Uhr im Sportheim ausgetragen. Bei entsprechender Teilnehmerzahl werden Wettbewerbe für die Jugend und die Damen separat ausgespielt. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, die Teilnahme für Jugendliche ist kostenlos. Der Spielmodus ist wie folgt: erste Runde Round Robin danach Doppel-K.-o. und B-Runde.