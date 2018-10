Zwölfjähriger wird bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitag einen Unfall in der Munderkinger Straße in Untermarchtal verursacht.

Ein Linienbus war gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort blockierte ein Lastwagen die Weiterfahrt. Der Busfahrer fuhr deshalb rückwärts in Richtung Munderkinger Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer, der hinter dem Bus stand, tat dies ebenfalls.

Mit seinem Mercedes fuhr er rückwärts in die Munderkinger Straße. Dabei kollidierte er mit einem Zwölfjährigen Fahrradfahrer, der von der Ehinger Straße auf die Munderkinger Straße gefahren war. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.