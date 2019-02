Zunftmitglieder gestalten Schloßgeist-Figur

Schon jetzt haben fleißige Mitglieder der Zunft, rund um Narrenrat Hans-Peter Schleicher, die 68 Jahre alte Schloßgeist-Figur gestaltet.

Die drei Meter große Eisen- und Metallkonstruktion wurde 1951 erstellt. Von jenem Jahr an bis 1965 wurde der Schloßgeist in dieser Form an den Umzügen mitgeführt. Seit 1965 gibt es die Holzmaske und das ursprüngliche Gestell wird jährlich nur noch mit Stroh gefüllt, mit Papier und Holz ummantelt und wird am Fasnetsmontag dann am Richtplatz entzündet.

Freitag für die Kinder

Vor dem Haupttag der Marchtaler Fasnet steht jedoch der Freitag, welcher voll und ganz den Kindern gewidmet ist. Bereits ab 8.30 Uhr treffen sich die Narren und Musikanten in der Raiffeisenbank zum Empfang, bevor sie in den Kindergarten und in die Grundschule ziehen. Die große Freude der zahlreichen Kinder, deren Faszination für die Marchtaler Fasnet und deren Begeisterung sind jedes Jahr aufs Neue einer der schönsten Momente der Fasnet. Am Nachmittag startet ab 14 Uhr dann der Kinderball in der Turn- und Festhalle. Hier werden zum einen die Kinder der Zunft auftreten, ein Kasperletheater, der Kindergarten Obermarchtal sowie eine Kinder-Tanzgarde.

Der Samstagabend steht wiederum ganz im Zeichen der Vereine, denn dort findet der Ball der Vereine statt. Einige örtliche Vereine stellen jedes Jahr ein sehr unterhaltsames Programm auf die Beine. Der Fasnetsmontag, der Haupttag, beginnt um 10.30 Uhr mit einem närrischen Frühschoppen, im Foyer der Halle. Ab 11 Uhr findet dort dann auch ein öffentlicher Empfang aller origineller Laufgruppen, teilnehmender Zünfte und der gesamten Bevölkerung statt. Die jeweiligen originellen Gruppen präsentieren hierbei ihr diesjähriges Häs, für das sie meist viel Zeit aufgewendet haben, liefern sich untereinander schmissige Wortduelle und glossieren das Ortsgeschehen.

Ronja Kemmer wird erwartet

Zum Empfang und zum Umzug wird dieses Jahr auch Ronja Kemmer, Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises, erwartet. Um 14 Uhr beginnt der Umzug mit mehr als 15 originellen Laufgruppen. Mit von der Partie sind unter anderem aber auch die Spritzenmuck aus Ehingen.

Um 19 Uhr treffen sich die Narren wieder an der Untermarchtaler Narren-Molke, um gemeinsam und mit guter Stimmung zum Richtplatz zu ziehen. Dort werden, nach festem Ritual, nochmals alle Schandtaten des Schloßgeists verlesen, sein Verteidiger wird wieder Fürsprache halten, doch mit dem Spruch des Zunftmeisters - „so will I euch des Urteil nenna, Tod durch Verbrenna!“ werden die Narrenräte die drei Meter hohe Figur entzünden. Auch wenn der brennende Schloßgeist vom nahen Ende der Fasnet kündet, ist er aber auch der Startschuss für eine letzte rauschende Narrennacht in Obermarchtal.

