Wo auf dem Land der Schuh drückt

Bei ihrem Besuch in Untermarchtal und Lauterach erfuhr die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) vieles über die Gemeinden Untermarchtal und Lauterach. In Maria Hilf in Untermarchtal sowie im Gasthaus Krone in Lauterach hat Bürgermeister Bernhard Ritzler die aktuellen Projekte beider Gemeinden vorgestellt und erläutert, wo ländlichen Gemeinden der Schuh drückt.

Kindergartenleiterin Schwester Erika Maria Leiser und Marianne Neher aus dem Betreuungsteam der Kindertagespflege Sonnenschein in den Räumlichkeiten von Maria Hilf hießen die beiden Besucher willkommen. Bürgermeister Bernhard Ritzler lobte die gute Zusammenarbeit beider Gemeinden mit dem Kloster. In zwei Räumen plus Küche und Sanitärbereich stehen seit Februar 2021 acht Plätze für Kinder zwischen einem und drei Jahren aus Untermarchtal und Lauterach zur Verfügung. Sechs Plätze sind derzeit belegt, ein siebtes Kind ist angemeldet.

„Wir nehmen erst dann ein neues Kind dazu, wenn sich die anderen bereits bei uns eingelebt haben“, erklärt Sr. Erika Maria. „Von den 85 000 Euro an Baukosten hat jede Gemeinde die Hälfte getragen, die laufenden Kosten werden entsprechend der Belegung beglichen“, sagt Bürgermeister Ritzler, der dankbar ist, dass in freien Räumen letztes Jahr zwischen Fronleichnam und Mitte September auch die Kindergartenkinder aufgenommen wurden, nachdem ein Wasserschaden das Kindergartengebäude beschädigt hatte.

Wo ist die engagierte Jugend?

Das neben Maria Hilf entstehende Wohngebiet werde 13 Bauplätze umfassen, die Ausschreibung für die Erschließung sei in Vorbereitung, so der Rathauschef. Ronja Kemmer pflichtete ihm bei, als er beklagte, dass junge Menschen sich weniger in der Gemeinde engagierten als früher und verwies auf das Jugendrotkreuz, wo Nachwuchs wünschenswert sei. Für den Schultes wäre ein Bahnhalt wünschenswert. Ronja Kemmer erklärte, im vergangenen Jahr habe der Bund erstmals für den Ausbau der Bahn ähnlich viel Geld ausgegeben wie für den Straßenbau.

Gelungenes ELR-Projekt, Kostenexplosion bei der Wasserversorgung

In der Krone Lauterach freute sich Bernhard Ritzler, dass aufgrund einer ELR-Maßnahme die örtliche Gaststätte ausgebaut werden konnte und nun 11 Zimmer und acht Apartments zur Übernachtung bietet, ebenso Raum, um einen Reisebus zu bewirten. „Da das Gebäude an der Backbonetrasse liegt, hat es schnelles Internet“, so Ritzler. Der Teilort Reichenstein sei ein weißer Fleck, das alte Wohngebiet „Schwärze“ ein grauer Fleck.

„Die Leerrohre sind gelegt, der Anschluss sollte dieses Jahr klappen“, hofft der Rathauschef. Dann sprach er das Thema Wasserversorgung an, bei dem die Kosten von anfangs 1,7 auf 4,2 Millionen Euro gestiegen seien. In Reichenstein werde dieses Jahr ein Hochbehälter gebaut, in Lauterach ein Wasserwerk, und in den beiden Folgejahren seien die Leitungen zu legen. Auf die Schuldenlast der Gemeinde wies er hin, die Einwohner müssten künftig mit vier Euro pro Kubikmeter Wasser rechnen. Sorgen bereite die Dorfentwicklung, da Bestandsschutz landwirtschaftlicher Betriebe die notwendige Innenentwicklung behindere.