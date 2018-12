Weihnachtliches Konzert in Untermarchtaler Kapelle

Der Musikverein aus Frankenhofen ist mit seiner „Musik im Advent“ in der Hauskapelle Maria Hilf in Untermarchtal bereits Stammgast. Am Samstag gab die Kapelle mit rund 40 Musikern ein vorweihnachtliches Konzert.

Unter Leitung von Dirigent Josef Uhl spielten acht Klarinetten, eine Bassklarinette, ein Fagott, ein Baritonsaxophon, zwei Altsaxophone, ein Tenorsaxophon, vier Waldhörner, fünf Posaunen, fünf Flügelhörner und Trompeten, drei Tuben, zwei Euphonien und ein Tenorhorn eine Stunde die denkbar schönste vorweihnachtliche Musik. Unterstützt wurden die Musiker von drei Aktiven am Schlagzeug. Die gute Akustik der Hauskapelle wird von der Musikkapelle jedes Jahr sehr geschätzt, nicht zuletzt, weil hier auch die Instrumente aus dem Bereich „tiefes Holz“ besonders gut zur Geltung kommen, die ohnehin die Qualität eines Orchesters bestimmen. Für die Bewohner des Pflegeheims wurde eine hausinterne Übertragung des Konzerts eingerichtet, die Besucher in der Kapelle selbst waren Ordensschwestern und Besucher von außerhalb.

Mit „Joy to the World“ von Georg Friedrich Händel fand das Konzert einen barocken Anfang, der allen Besuchern vertraut war. „Carol of the Sheperds“ entführte das Publikum in die Welt der getragenen Weihnachtsmusik. Fröhlich-festlich kam „Rudolph, the red-nosed Reindeer“ daher, geschrieben von Johnny Marks, über das Rentier, das wegen seiner roten Nase von allen anderen Rentieren gehänselt wurde, bis der Weihnachtsmann es als Leittier für seinen Schlitten eingesetzt hat. Dann wurde Rudolph das bekannteste Rentier schlechthin. Klar, dass diese Geschichte nicht biblischen Ursprungs ist, sondern der eher lustigen Tradition amerikanischer Weihnachtsmusik entspringt.

Im Medley „Advents-Fantasie“ spielte die Formation „Macht hoch die Tür“, „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ und „O Bethlehem, du kleine Stadt“. Stark, wie gelungen die Übergänge bei dieser weihnachtlich-traditionellen Musik waren, und wie einladend Bethlehem musikalisch dargestellt wurde. Die Zuhörer fühlten sich geradezu aufgefordert, in die Geburtsstadt Jesu zu kommen, denn alle Tore der Stadt öffneten sich.

Mit „Ich steh‘ an einer Krippe hier“ von Johann Sebastian Bach erklang ein weiteres barockes Stück, das die Geburt Jesu für evangelische Kirchengesangbücher interpretiert. Definitiv allen Besuchern bekannt war „White Christmas“ aus der Feder von Irving Berlin. Die Version von Bing Crosby von 1942 ist mit weltweit über 50 Millionen verkaufter Einheiten die meistverkaufteste Single der Musikgeschichte. Hierauf folgte die Volksweise „Aber Heidschi Bumbeidschi“, dessen Melodie ab 1905 aufgrund einer Aufzeichnung von Mila Moherndl als Wiegenlied bekannt ist. Ein Weihnachtslied ist es nie gewesen. Auch „Happy Christmas (War is over)“ von John Lennon und Yoko Ono ist kein Weihnachtslied, sondern ein Plädoyer für den Frieden zu allen Jahreszeiten unter den Menschen aller Rassen, freilich von Jan van Kraeydonck als Arrangeur, und der Musikkapelle Frankenhofen wunderbar in Szene gesetzt. Die deutschen Weihnachtslieder „O Tannenbaum“, „Alle Jahre wieder“ und „Süßer die Glocken nie klingen“ standen am Ende des Konzerts, dem großer Applaus folgte, und die Zugabe „Stille Nacht“, das 1818 erstmals in Oberndorf bei Salzburg in einer Kirche aufgeführt wurde, komponiert von Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber.

Die Auswahl der Stücke und deren differenzierte Arrangements ließen das Konzert zum musikalischen Hochgenuss werden. Schwester Patricia Baumann dankte mit einem Gedicht dem Musikverein Frankenhofen, und sagte „Musik ist und bleibt die Sprache der Seele, insbesondere in der Weihnachtszeit“.